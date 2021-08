Kiel

Schleswig-Holstein will afghanische Ortskräfte und deren Angehörige „großzügig“ aufnehmen. „Das ist ein Gebot der Menschlichkeit“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther. „Die Menschen in Afghanistan, die uns in den vergangenen Jahren unterstützt haben, verdienen unseren Schutz“, ergänzte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack. Die CDU-Politiker erhielten dafür Rückendeckung aus allen Fraktionen. Grüne und SSW forderten darüber hinaus, auch Angehörige der bereits in Schleswig-Holstein lebenden Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen.

Den Ortskräften und ihren Angehörigen müsse umgehend geholfen werden, sagte Günther mit Blick auf den Vormarsch der Taliban in Afghanistan. Dabei gehe es auch um Journalistinnen, Journalisten und Frauenrechtlerinnen, berichtete Sütterlin-Waack. Nach Schätzung der Bundesregierung könnten bis zu 10.000 Menschen aus Afghanistan evakuiert werden müssen. Nach der Länderquote müsste Schleswig-Holstein davon bis zu 340 Personen aufnehmen.

SPD: Die Zusagen der Taliban sind keinen Pfifferling wert

Einen Akt der Solidarität forderten auch alle Fraktionen. „Wir dürfen die Menschen, die uns zum Teil über Jahrzehnte treu gedient haben, nicht einfach ihrem Schicksal überlassen“, sagte Kai Dolgner (SPD). „Die Zusagen der Taliban sind doch keinen Pfifferling wert.“ Wie Dolgner schlug auch Jan Marcus Rossa (FDP) den Bogen zur Willkommenskultur im Herbst 2015. „Schleswig-Holstein hat schon in der Vergangenheit bewiesen, dass wir schutzbedürftigen Menschen hier in unserem Land Aufnahme und Schutz gewähren.“

Grüne fordern auch den Zuzug von Familienmitgliedern

Die mitregierenden Grünen wollen das Landestor weiter öffnen. „Ich finde es richtig, Familienmitglieder von in Schleswig-Holstein lebenden Afghanen und Afghaninnen hier aufzunehmen“, betonte Aminata Touré. Ohne die Zustimmung der Bundesregierung werde das nicht gehen. „Ich erwarte von der Landesregierung, mit dieser Forderung an den Bund heranzutreten“, bekräftigte die Grüne. Von einer solchen Familienregelung würden rund 16.000 Afghanen profitieren, die bereits in Schleswig-Holstein leben.

Lars Harms (SSW) geht noch einen Schritt weiter. „Es gibt in Schleswig-Holstein eine Vielzahl von Kommunen, die sich als sichere Häfen für Flüchtlinge angeboten haben“, berichtete er. „Deshalb sollte die Landesregierung ganz klar sagen, dass jegliche Personen aus Afghanistan, die jetzt noch evakuiert werden können, bei uns willkommen sind.“ Nach Eintreffen dieser Menschen solle dann sofort dafür Sorge getragen werden, dass sie umgehend einen sicheren Aufenthaltsstatus bekämen, „da sie voraussichtlich in den nächsten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, nicht in ihre Heimat zurückkehren können“.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Günther stellte zudem klar, „dass in der derzeitigen Lage kein Mensch nach Afghanistan abgeschoben wird.“ Zugleich werde die Landesregierung die Angebote der Integration für die aus Afghanistan geflohenen Menschen intensivieren.

Von Ulf Christen