Gut für die Umwelt, schlecht für die Bauern und absehbar teuer für alle Bürger: In den nächsten Jahren sollen zwei große Verbrennungsanlagen in Kiel und Stapelfeld fast den gesamten in Schleswig-Holstein anfallenden Klärschlamm verbrennen und aus der Asche wertvolles Phosphor filtern.

„Wir setzen damit die Klärschlamm-Verordnung des Bundes um“, erklärt der Staatssekretär im schleswig-holsteinischen Umweltministerium, Tobias Goldschmidt. Die Verordnung gelte bundesweit, treffe Schleswig-Holstein aber besonders. Grund: Im echten Norden landen derzeit noch mehr als 60 Prozent der Klärschlämme und damit mehr als in fast jedem anderen Bundesland auf den Äckern.

Eine neue Schlamm-Ära beginnt

Die neue Ära beginnt schrittweise. Ab 2029 müssen große Klärwerke (mehr als 100 000 Einwohner plus Wirtschaft) Phosphor aus den Schlämmen zurückgewinnen – und ihn damit absehbar verbrennen. Das gilt in Schleswig-Holstein für sieben Klärwerke: Hetlingen, Kiel-Bülk, Lübeck, Neumünster, Flensburg, Rendsburg und Husum. Drei Jahre später sind dazu auch etwas kleinere Anlagen (mehr als 50 000 Einwohner plus Wirtschaft) verpflichtet. Davon gibt es in Schleswig-Holstein zehn Anlagen: Marne, Westerland, Bad Segeberg, Sereetz, Schleswig, Meldorf, Itzehoe, Cismar, Geesthacht und Bad Bramstedt.

Goldschmidt geht davon aus, dass die „bodenbezogene Verwertung“ der Schlämme deutlich zurückgeht. Derzeit werden rund 45 000 Tonnen jährlich untergepflügt. In gut zehn Jahren dürften den Landwirten nur noch rund 14 000 Tonnen im Jahr zur Verfügung stehen – produziert von mehreren Hundert Klein-Klärwerken in Schleswig-Holstein. Sie sind von der Verordnung nicht direkt betroffen.

Die Umwelt gewinnt

Von der Neuregelung profitiert die Umwelt. Grund: Mit den Klärschlämmen gelangen derzeit neben Spuren von Schwermetallen (Cadmium, Quecksilber) auch Arzneimittelrückstände, Keime sowie Mikroplastik auf die Felder und teils weiter in Gewässer. „Das ist in der letzten Zeit verstärkt Gegenstand gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Kritik“, berichtet Goldschmidt. Er hält es daher für möglich, dass es in einigen Jahren zu einem Komplett-Verzicht der Schlamm-Düngung kommt.

Die Landwirtschaft verliert

Leidtragende sind die Bauern. Sie bekommen die Schlämme bisher oft „frei Feld“ geliefert und müssen künftig andere Düngemittel einsetzen. „Einen Dünge-Engpass wird es in Schleswig-Holstein nicht geben“, beruhigt eine Sprecherin des Bauernverbandes. Es gebe Mineraldünger. Zudem könnten Landwirte anstelle der menschlichen Exkrementen-Schlämme auch tierische Ausscheidungen (Gülle, Jauche) ausbringen.

Verbraucher zahlen

Teurer wird die Schlamm-Reform vermutlich auch für alle Haushalte. „Erfahrungsgemäß ist die Klärschlammverbrennung kostenintensiver als die landwirtschaftliche Verwertung“, berichtet Goldschmidt. „Die Kosten der Klärschlammentsorgung sind grundsätzlich Bestandteil der Abwassergebühren und somit zu berücksichtigen.“

Auf die Schleswig-Holsteiner kommen besondere Belastungen zu, weil sie langfristig über die Gebühren den Bau der beiden großen Mono-Verbrennungs-Öfen für Schlämme finanzieren müssen. Allein die Anlage in Kiel (32 000 Tonnen im Jahr) soll 70 bis 80 Millionen Euro kosten. Der Ofen in Stapelfeld (32 500 Tonnen) dürfte kaum preiswerter sein. Die Anlage in Kiel soll 2025 in Betrieb gehen, die am Rand von Hamburg vermutlich etwas früher. Beide zusammen könnten die Abwasserreste aller Menschen und Betriebe in Schleswig-Holstein entsorgen.

