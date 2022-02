Kiel

Schleswig-Holsteins Städte und Gemeinden stellen sich auf den Zustrom ukrainischer Flüchtlinge ein. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) versprach am Donnerstagabend den Landräten und Oberbürgermeistern, die Kommunen von Anfang an in die Strukturen eines neuen interministeriellen Leitungsstabs einzubinden. Auf diese Weise wolle man einen unverzüglichen Informationsaustausch sicherstellen.

„Derzeit ist angesichts der dynamischen Lage noch völlig unklar, wie viele Menschen wir in Schleswig-Holstein für welchen Zeitraum aufnehmen werden“, sagte die Ministerin unserer Zeitung am Freitag. „Wir bereiten eng abgestimmt mit dem Bund und den Kommunen sowie den Helferorganisationen die Strukturen vor, um je nach Lage das Notwendige zur Verfügung stellen zu können. Dabei helfen uns allen die Erfahrungen aus 2015.“

Kurzfristig auch mehr Platz in den Landesunterkünften für Flüchtlinge aus der Ukraine

Zunächst stünden den Menschen die vier Landesunterkünfte in Neumünster, Boostedt, Rendsburg und Bad Segeberg zur Verfügung, wo die Belegungszahlen sehr kurzfristig erhöht werden könnten. Derzeit verfügen die Einrichtungen über eine Gesamtkapazität von 2350 Plätzen – Ende Januar waren davon knapp 1600 belegt. Nach Einschätzung des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge könnte die Anzahl der Plätze auf insgesamt 3600 erweitert werden.

„Ich habe mit unseren Landrätinnen und Oberbürgermeistern gesprochen, dass sie sich auf eine kurzfristige Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine einstellen müssen“, sagte Sütterlin-Waack. „Mir wurde gesagt, dass es in der Bevölkerung eine große Hilfsbereitschaft gibt.“ Entsprechende Signale kommen zum Beispiel aus Kiel: Die Landeshauptstadt könnte nach Angaben von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sofort 100 Geflüchtete aufnehmen.

In den Gemeinschaftsunterkünften an der Arkonastraße und am Schusterkrug seien entsprechende Kapazitäten frei. „Mit etwas Vorlauf könnten außerdem Kapazitäten für weitere Hunderte Flüchtlinge geschaffen werden.“ Kämpfer verwies auch darauf, dass sich Kiel seit Jahren am Bündnis „Sichere Häfen“ beteilige. „Wir haben also schon lange die Bereitschaft erklärt, auch über unsere Rechtspflicht hinaus Geflüchteten Zuflucht zu gewähren.“

Kaum freie Wohnungen in den Gemeinden vorhanden

Allerdings drängen die Kommunen auf einen zeitlichen Vorlauf. Jörg Bülow, Chef des Gemeindetags Schleswig-Holstein, unterstrich deshalb, wie wichtig zunächst eine Unterbringung in den Landesunterkünften sei. Schon Ende 2021 hätten die Gemeinden angesichts einer drohenden Eskalation an der polnischen Grenze zu Belarus die Kapazitäten geprüft. Das Ergebnis sei ernüchternd ausgefallen. „Die Gemeinden sind gerne aufnahmebereit. Aber freie, kostenlose Unterkünfte speziell für Flüchtlinge sind praktisch nicht vorhanden.“

Umso wichtiger sei eine zügige Klärung, ob die Menschen aus der Ukraine erwerbsberechtigt sind. „Wir würden das sehr begrüßen, weil es nicht nur der erste Schritt zur Integration wäre, sondern sie sich dann mit eigenem Einkommen auf eigene Faust Wohnraum suchen könnten.“

Sütterlin-Waack betonte, dass sie mit einer „sehr kurzfristigen Entscheidung“ der Europäischen Union und des Bundes hinsichtlich der aufenthaltsrechtlichen Fragen rechne. Die ukrainische Migration ist auch Thema bei den Mitarbeitern der Bundesarbeitsagentur.

Eine Sprecherin des zentralen Bundesbehörde in Nürnberg verwies am Freitag darauf, dass vor einer Arbeitserlaubnis zunächst der Aufenthaltstitel zu klären sei. Die Ukraine gehöre nicht zur EU. Sobald der Schutz anerkannt sei, dürften die Menschen in Deutschland einer bezahlten Tätigkeit nachgehen. „Wir haben genügend Helferkräfte“, so die Sprecherin. „Was wir brauchen, sind ausgebildete Kräfte – zum Beispiel Erzieherinnen und Pfleger, IT-Systemadministratoren und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.“

Von Christian Hiersemenzel und Jonas Bickel