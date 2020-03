Kiel

Geplant sind Abstandsregelungen zwischen den Tischen und möglicherweise eine Begrenzung der Personenzahl. Dies hatte Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) bereits am Freitagabend nach einer Sondersitzung des Kabinetts angekündigt.

Die CDU-geführte Landesregierung von Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) will das soziale Leben im Norden drastisch runterfahren. Öffentliche Veranstaltungen werden bis 19. April untersagt. Dies betrifft beispielsweise auch Fitnessstudios, Kinos und Theater. Kinder sollen nur in Ausnahmefällen zur Betreuung in Schulen und Kitas gebracht werden. Diese sind auch bis 19. April geschlossen. Einen entsprechenden Erlass wollte das Kabinett am Samstag bei einer Sitzung in Kiel auf den Weg bringen.

Sozialkontakte so weit wie möglich reduzieren

Buchholz warnte vor Hamsterkäufen in Supermärkten. «Es gibt keine Versorgungsengpässe, wir können alles sofort nachliefern.» Arbeitnehmern riet er, am Montag zur Arbeit zu gehen oder in den Unternehmen nachzufragen, ob und wie Arbeit von zu Hause möglich sei. «Es spricht nichts dagegen, in ein normales Büro zu gehen, es spricht nichts dagegen, in ein normales Geschäft zu gehen und Menschen mit Abstand normal zu beraten und zu bedienen und den Einzelhandel ganz normal aufrecht zu erhalten.» Der Regierung gehe es darum, die Sozialkontakte so weit wie möglich zu reduzieren.

Ministerpräsident Günther hatte am Freitagabend von «drastischen Maßnahmen» gesprochen und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt aufgerufen.

