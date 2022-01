Kiel

Die Regierungspläne zur Reform des Beamtenrechts sind für sich genommen gut und richtig. Es ist höchste Zeit, Top-Mitarbeitern in den Ministerialbüros und in den kommunalen Amtsstuben eine schnellere Karriere zu ermöglichen und ihnen damit eine Perspektive im Öffentlichen Dienst zu geben. Sogar überfällig ist die Neuregelung bei der Elternzeit: Kinder dürfen kein Karriere-K.o. sein.

In der Gesamtschau offenbaren die Regierungspläne allerdings auch Schwächen. So ist völlig unklar, was die Reform kosten wird. Das wiegt umso schwerer, weil die Jamaika-Koalition über die Jahre sehr viel zusätzliches Personal angeheuert hat. Mehr und nach einer Beförderung dann auch noch teurere Beamte wird sich Schleswig-Holstein auf Dauer nicht leisten können. Der Chef der Staatskanzlei sollte das wissen. Dirk Schrödter war vor seiner Beförderung zum Mann hinter Ministerpräsident Günther der Haushaltsfachmann im Finanzministerium.

Reform des Beamtenrechts: Koppelung an das Leistungsprinzip wäre wünschenswert

Gerade mit Blick auf die Kosten wäre es zudem gut gewesen, bei der Reform auch Sparkorrekturen vorzunehmen. So ist es nicht sinnvoll, dass fast alle Beamten mit dem Alter innerhalb ihrer Besoldungsgruppe aufsteigen, also ohne Beförderung peu à peu die Stufen höher rutschen und mehr Geld erhalten. Hier wäre eine Koppelung an das Leistungsprinzip wünschenswert.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf den Prüfstand gehören auch die Privilegien für Beamte und damit nicht zuletzt die Frage, ob etwa Lehrkräfte nicht als Angestellte arbeiten sollten. Vieles spricht dafür. Allerdings hat Schleswig-Holstein in den 90er-Jahren unter Regierungschefin Heide Simonis mit einem Alleingang bei der Entbeamtung im Schulbereich wegen der explodierenden Versicherungskosten (insbesondere Rente und Krankenversicherung) eine böse Bauchlandung erlebt. Kurzum: Die Landespolitiker sollten mal in Berlin vorfühlen, ob sich der Beamtenapparat bundesweit verschlanken ließe.

Von Ulf Christen