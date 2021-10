Kiel

In den nächsten Monaten sollen in Schleswig-Holstein mehrere Muttermilchbanken öffnen. Das bestätigte die Landesregierung. Die Klinik-Banken sollen Milch von Spenderinnen kostenlos für Neugeborene bereitstellen, deren Mütter keine oder zu wenig Milch produzieren.

„Auch wenn ein großes Angebot an qualitativ-hochwertiger Ersatznahrung für Säuglinge besteht, ist Muttermilch insbesondere für die Ernährung von Frühchen nach wie vor von sehr hoher Bedeutung“, betont ein Sprecher des Sozialministeriums. Unter anderem empfehle die Weltgesundheitsorganisation, gerade Frühgeborene und erkrankte Neugeborene mit qualitätskontrollierter Spenderinnenmilch zu versorgen. „Daher unterstützt das Land den Aufbau der Frauenmilchbanken.“ Dafür stehen in diesem und im nächsten Jahr je 150 000 Euro bereit.

Welche Kliniken werden gefördert?

Das Sozialministerium prüft derzeit, an welchen Kliniken eine Bank gefördert wird. Im Rennen sind die fünf Spezial-Kinderkliniken (Level 1-Zentren) im Norden (UKSH Kiel, UKSH Lübeck, Klinikum Itzehoe, WKK Heide und Diako Flensburg). Einen Hinweis, wer den Zuschlag erhalten könnte, gibt die Regierung in ihren Antworten zum Entwurf des Haushalts 2022. „Nach dem aktuellen Stand kommen die Level-1 Zentren an den Standorten Itzehoe, Kiel und Lübeck grundsätzlich für eine Förderung in Frage.“

Der Klinik-Bedarf an Muttermilch ist groß

Im Kieler Uniklinikum steht die Frühchen-Spezialistin Ann Carolin Longardt bereits in den Startlöchern. „Wir haben ein gutes Konzept für eine Milchbank“, sagt die Neonatologin. Der Klinik-Bedarf sei groß. Viele der jährlich 40 bis 60 Super-Frühchen, die bei der Geburt weniger als 1500 Gramm wiegen, bekämen derzeit künstliche Nahrung, weil die Mütter keine oder nicht ausreichend Milch hätten. In anderen Fällen darf die Milch nicht verwendet werden, weil die Mutter etwa krank ist.

„Andere Mütter produzieren dagegen mehr Milch, als ihr Kind benötigt“, berichtet Longardt. Diese Milch soll nach mehreren strengen Kontrollen und Pasteurisierung in der Bank gebunkert und kostenlos insbesondere an Frühchen verfüttert werden. „Am Anfang bekommt ein Frühchen täglich zwölf Milliliter Milch, später bis zu 160 Milliliter je Kilo Körpergewicht.“ Ernährt werden Frühchen wegen der meist nötigen Beatmungen über eine Magensonde. „Zusätzlich bekommen sie einen Milch-Tupfer in den Mund, um sich an den Geschmack zu gewöhnen.“

Nur die Stadt Kiel muss noch zustimmen

Das UKSH Kiel habe schon fast alle Genehmigungen für die Milchbank zusammen, bilanziert Longardt. Nur das Okay der Stadt Kiel stehe aus. „Wir brauchen noch eine Genehmigung als lebensmittelverarbeitender Betrieb.“ Geht alles glatt, könnte die Bank Ende des Jahres öffnen.

Im Landeshaus begrüßen alle Fraktion die Milchbanken. Umstritten sind die Standorte. SPD und SSW fordern eine Lösung auch für Frühchen in Flensburg.

Von Ulf Christen