Seine Regierung sei schon enttäuscht, dass statt Itzehoe als Bewerber aus dem Norden Münster in Nordrhein-Westfalen das Rennen gemacht hat, sagte Daniel Günther. "Wir haben auch immer noch objektiv sehr, sehr gute Argumente für unseren Standort." In Itzehoe hat das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (ISIT) seinen Sitz.

Bewerbungsverfahren um Fördergelder soll weitergehen

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek ( CDU) habe ihm bereits am Freitag fest versichert, dass Itzehoe Bestandteil des Netzwerkes zur Batterietechnologie werden kann, sagte Günther. Nach einem Gespräch am Montag unter Beteiligung der Landesregierung gehe er davon aus, dass das Bewerbungsverfahren um Fördergelder weitergehen wird. Sein Land wolle in einem Forschungsverbund auf Augenhöhe eine Rolle spielen. Es könne mit seiner Kompetenz eine Menge einbringen.

Vorstellungen des Bundes entsprechen nicht der "partnerschaftlichen Zusammenarbeit"

In einem Brief an Karliczek äußert Günther die Erwartung, dass Itzehoe mit seinen spezifischen Fähigkeiten in das Netzwerk eingebunden wird, "um möglichst den gesamten Wertschöpfungsprozess der Batterietechnologie in Deutschland zu halten". Ein erstes Angebot reicht der Landesregierung offenkundig nicht aus: "Die jetzigen Vorstellungen des Bundes entsprechen meiner Ansicht aber noch nicht vollständig einer wirklich partnerschaftlichen Zusammenarbeit in diesem Bereich", heißt es in dem der dpa vorliegenden Schreiben.

Beschwerde über Karliczeks Votum an Merkel

Die Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern beschwerten sich in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) über Karliczeks Votum. "Mit der Entscheidung für Münster, die wohl einen langwierigen Aufbau neuer Strukturen nach sich zieht, wird wertvolle Zeit im Wettlauf gegen Deutschlands Wettbewerber verloren", heißt es in dem Schreiben.

