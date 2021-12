Schleswig-Holsteiner bei Amazon-Serie „Celebrity Hunted“ dabei

Kiel/Köln

Thorsten Steubesand war verblüfft, als er eine Nachricht über das Berufsnetzwerk Linkedin erhielt: Der ehemalige Offizier und heutige Chef einer Bordesholmer Sicherheitsfirma fand sich wenige Wochen später als Fahnder auf der Spur von Prominenten wieder. „Celebrity Hunted“ heißt das Serienformat ab dem 3. Dezember beim Streamingdienst Amazon Prime.

Untertauchen ist schwer, für Prominente noch mehr: Zehn Tage lang sollen es bekannte Persönlichkeiten in der Serie schaffen in ganz Deutschland unter dem Radar eines Fahndungsteams zu bleiben. Teil dieses zwölfköpfigen Teams sind Steubesand (48) aus Kiel und Lara Petersen (29) Psychologin an der Uni Kiel. Chef der Ermittler ist kein geringerer als Ex-General Erich Vad, ehemals Sicherheitsbeauftragter von Angela Merkel.

Celebrity Hunted: Echtes Ermitteln im Hauptquartier in Köln

„Mein Lebenslauf passte wohl ganz gut dazu“, berichtet Steubesand, der bei den Feldnachrichtenkräften Meriten gesammelt hatte. „Wir mussten ermitteln und Informationen finden.“ Und so spielte sich das Ganze auch in der Drehzeit Anfang Juni ab. Da versammelte die Produktionsfirma Endemol Shine die ausgewählten Experten in einem Hauptquartier in Köln. Alle andauernd getestet, wegen Corona. „Wir haben richtig gearbeitet“, sagt Steubesand.

Erst einmal galt es, Strukturen zu finden. „Die ersten Stunden haben wir komplett mit Organisation verbracht.“ Dann waren die prominenten Opfer untereinander aufgeteilt, wurden überwacht, versucht aufzugabeln. „Nach den Spielregeln hatte jeder Prominente ein Kapitalverbrechen begangen“, so Steubesand weiter. Für die Ermittlungen gab es also rechtliche Grundlagen. Aber: „Es war wirklich wie im echten Leben, mit viel Papierkram – wir mussten beispielsweise Telefonüberwachung beantragen und begründen“, stöhnt Steubesand.

TV-Format mit Prominenten: „Es ging um eine richtig gute Show“

Er gibt zu, anfangs sei das Format für ihn noch nicht richtig vorstellbar gewesen. „Aber Amazon hat das dann frei laufen lassen, auch die Stars hatten keine Vorgaben“, schwärmt er. „Es ist ein bisschen Spiel-, ein bisschen Reality-Show entstanden – es ging einfach darum, eine richtig gute Show zu zeigen. Und das hat mich überzeugt.“

Welche Promis sich besonders gut angestellt haben, dürfe er natürlich nicht sagen. „Aber wir sind auch ein paar Mal auf sie hereingefallen.“ Besonders bitter war das, wenn sie ihre Zugriffsteams an einen falschen Standort in Deutschland geschickt haben. Denn die Show wurde zwölf Tage lang in Echtzeit aufgezeichnet.

Besonders überzeugend war für Steubesand die Zusammenarbeit im Ermittlungsteam: „Es gab keinen Neid untereinander. Jeder hatte seine Präsenz, aber auch seine Fähigkeiten. Es sind Freundschaften entstanden, wir arbeiten inzwischen auch zusammen.“ Das bestätigt Lara Petersen, die sagt: „Am Ende der Drehzeit waren wir ein echtes Team, mit spannenden Persönlichkeiten und interessanten Lebensläufen.“

Kielerin wurde ausgewählt: Gesichtserkennung als wichtige Fähigkeit

Die Kielerin ist Expertin für Gesichtserkennung, hat gerade ihre Doktorarbeit zu dem Thema an der CAU Kiel abgegeben – und verdankt ihren Einsatz in der Serie auch den Kieler Nachrichten: „Eigentlich bin ich durch einen KN-Artikel von 2017 erst so richtig bekannt geworden.“ Ihr Thema klang für die Serienmacher sehr kompatibel mit dem Ermittlerteam.

So konnte Petersen mit Recherche, aber vor allem Gesichtserkennung – beispielsweise in Aufnahmen von Überwachungsvideos an Bankautomaten – nach Spuren der Promis suchen. Und sie war richtig schnell richtig tief drin. „Selbst in den Pausen konnten wir nicht mehr loslassen“, berichtet sie. Es sei einfach „spannend, welche Möglichkeiten die Polizei so hat“. Die Serie sei empfehlenswert, weil sie „ein Spiel zeigt, das aber eine möglichst realitätsnahe Grundlage“ hat.

Scheu vor den Prominenten haben die Ermittler dabei nie verspürt, schließlich handelte es sich um echte Experten, die selbst zeigen wollten, was sie können. Zu sehen ist die Serie als digitaler Abruf des Streamingdienstes ab dem 3. Dezember. Zuvor war das Format bereits in anderen Ländern zu sehen.