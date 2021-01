Kiel/Rendsburg

Eine hohe Quote vermelden hingegen die Staatskanzlei und die Ministerien. "Mit dem Beginn der Pandemie hat das Thema 'Wohnraumarbeit' natürlich an Bedeutung gewonnen. Gegenwärtig nutzen etwa 85 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit des Homeoffice beziehungsweise des mobilen Arbeitens", teilte Peter Höver mit, Sprecher der Staatskanzlei.

Das entspricht mehr als 2100 der insgesamt 2514 Vollbeschäftigten der Regierung - ohne nachgeordnete Behörden. Dabei sei Homeoffice "bereits vor der Pandemie als Bestandteil der Arbeitskultur innerhalb der schleswig-holsteinischen Landesverwaltung verankert" gewesen.

Regierung Schleswig-Holsteins steigert Homeoffice-Quote von 30 auf 85 Prozent

Das hätten vor Corona jedoch nur rund 30 Prozent der Beschäftigten genutzt, so Höver. Grundlage sei die Vereinbarung mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften über Rahmenbedingungen für flexible Arbeitsformen in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein.

Die begründe weitreichende Ansprüche der Beschäftigten auf mobiles Arbeiten, konkret bis zu 60 Prozent, in Ausnahmefällen bis zu 80 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit. Je nach Art der Tätigkeit können jedoch nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause aus ihren Dienst verrichten.

Manches müsse vor Ort ausgeübt werden. Das betreffe etwa den Postdienst, die Informationstechnik, das Kabinett, die Fahrbereitschaft und den Verfassungsschutz. "Diese Bereiche sind unter anderem im Wechsel täglich besetzt", so Höver. Der Landtag ist zum Teil ebenfalls im Homeoffice.

Kieler Rathaus: Ein Sechstel der Büro-Beschäftigten nutzt Homeoffice

Auch andere Verwaltungen haben die Voraussetzungen bereits in den vergangenen Monaten geschaffen. Von einer Homeoffice-Quote von 50 Prozent spricht etwa die Landeshauptstadt Kiel. Von deren 5000 Beschäftigten arbeiten rund 3000 an Computern.

Bei 1500 davon sei das inzwischen von zu Hause aus möglich, teilte Personaldezernent Christian Zierau mit. Das Manko: Nur durchschnittlich 500 Beschäftigte nutzten die Möglichkeit pro Tag. Also ein Sechstel, nicht die Hälfte.

"Aufgrund der gestrigen Beschlüsse werden wir unsere Regelungen zum Dienstbetrieb erneut überprüfen. Ziel ist, die Anzahl der nur von Zuhause arbeitenden Mitarbeitenden nochmals zu erhöhen", so Zierau am Mittwoch.

Kreisverwaltung in Rendsburg : Ein Drittel der 870 Mitarbeiter in Heimarbeit

Offen ist, wie die Landeshauptstadt das erreichen will. Erzwingen will sie es nicht, das sei kein "geeignetes Format. Schon gar nicht in der aktuell fordernden Pandemie", so Zierau. Die Quote von 50 Prozent sei "das Maximum unter den aktuellen technischen wie praktischen Rahmenbedingungen".

Bei rund 2000 Beschäftigten sei kein Homeoffice möglich, etwa des Tiefbauamts oder der Berufsfeuerwehr. Für diese Mitarbeiter gelten seit März 2020 neben den allgemeinen Hygieneregeln auch angepasste Arbeitsschutzregeln. "Hier geht es zum Beispiel um Entzerrung, regelmäßiges Lüften und die maximale Belegungszahl von Besprechungsräumen", so Zierau.

Beim Kreis Rendsburg-Eckernförde ist "aktuell rund ein Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mobil in Heimarbeit tätig", hieß es aus der Verwaltung mit Hauptsitz an der Kaiserstraße in Rendsburg. Das entspricht 290 der 870 Beschäftigten.

Kreis Rendsburg-Eckernförde schafft 200 Laptops an

Für die restlichen 580 sei "mobiles Arbeiten nicht oder nur mit erheblichen Abstrichen für die Arbeitsergebnisse möglich". Die Gründe seien Publikumsverkehr und technische Einschränkungen, so Nina Fiedler von der Verwaltung.

Einige Programme können etwa nicht auf einem Laptop betrieben werden. Andere Arbeiten müssen vor Ort erledigt werden, wie der Haus- und Hofdienst oder auch im IT-Bereich.

Um Heimarbeit für die anderen zu ermöglichen, habe der Kreis bereits im Oktober vergangenen Jahres 200 zusätzliche Laptops bestellt. Zusätzlich verfügen 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über einen fest installierten Teleheimarbeitsplatz.