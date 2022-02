Kiel

Schleswig-Holstein hat das vergangene Haushaltsjahr trotz Corona mit einem Traumergebnis abgeschlossen. Nach Angaben von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) erwirtschafte das Land 2021 einen Rekord-Überschuss von rund 1,3 Milliarden Euro. In der Gesamtschau bleibt davon allerdings wegen der hohen Kredite im vergangenen Jahr je nach Rechnung kaum etwas oder sogar nichts übrig.

„Wir haben ein ausgesprochen gutes Jahresergebnis“, sagte Heinold im Finanzausschuss. Nach den vorläufigen Zahlen nahm das Land rund 800 Millionen Euro Steuern mehr ein als geplant. Damit nicht genug: Mit Steuereinnahmen von gut elf Milliarden Euro steht das Land besser das als nach der letzten Vor-Corona-Prognose (Herbst 2019) erwartet. Heinold sprach von einem Lichtblick in Pandemie-Zeiten. Ob der positive Trend anhält, dürfte die nächste Steuerschätzung im Mai zeigen.

Hohe Mehreinnahmen und Minderausgaben

Zum Steuerplus kommen andere Mehreinnahmen etwa der Verwaltung (145 Millionen) sowie Minderausgaben etwa für Zinsen (118 Millionen) oder im Personaletat (274 Millionen). Hier sparte das Land Geld, weil längst nicht alle Stellen ganzjährig besetzt waren. Trotz der Top-Zahlen betonte Heinold, dass Schleswig-Holstein weiter auf die Corona-Notkredite angewiesen sei. Hauptgrund: Das Land muss mit den Steuermehreinnahmen Alt-Schulden tilgen. Zudem profitieren die Kommunen von den hohen Steuereinnahmen. Kreise, Städte und Gemeinden erhalten zusätzlich 139 Millionen Euro.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unter dem Strich behält Heinold nach ihrer Rechnung bei geplanten Krediten von fast zwei Milliarden Euro für 2021 ein Plus von voraussichtlich 280 Millionen Euro. Diese Summe will sie mit Blick auf weitere Corona-Belastungen in eine Rücklage stecken. Der Haken: Heinold hat das Plus ohne die kreditfinanzierten Sonderausgaben für die HSH-Nordbank-Altlast ermittelt. Preist man die HSH-Kredite ein, bleibt vom Überschuss nichts übrig.

Finanzpolitiker euphorisch

Gleichwohl reagierten die Finanzpolitiker euphorisch auf den vorläufigen Jahresabschluss. „Das sind fantastische Zahlen, sensationell“, sagte CDU-Fraktionschef Tobias Koch. „Das Haushaltsjahr 2021 hat sich positiver entwickelt als man zunächst annehmen konnte“, ergänzte Ole Plambeck (CDU). „Der vorläufige Jahresabschluss zeigt, dass die Schuldenbremse absolut richtig ist und das Land auch in Krisenzeiten handlungsfähig bleibt.“ Auch SPD, FDP Grüne und SSW zeigten sich zufrieden. .Der endgültige Abschluss des Etatjahres 2021 soll im Frühjahr vorliegen.

Von Ulf Christen