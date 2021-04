Kiel

Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Sachsen geben Astrazeneca für alle Altersgruppen frei.

Für den Vorsitzenden des Hausärzteverbandes in Schleswig-Holstein, Dr. Thomas Maurer, hat die Impfpriorisierung zunehmend ihren Sinn verloren. „Am Anfang war es richtig, die zu impfen, die bei einer Infektion das höchste Risiko eines schweren oder tödlichen Verlaufs haben. Doch die Über-80-Jährigen sind inzwischen weitgehend geimpft. Jetzt müssen wir die schützen, die einer Infektion am wenigsten ausweichen können, etwa die Pendler in Zügen, die Menschen, die in Büros in einem Raum sitzen, die Lehrer.“

Die Hausärzte würden dabei weiter nach individuellem Risiko impfen. „Ich möchte aber auch den 50-Jährigen mit Diabetes impfen und nicht nur den 70-Jährigen ohne Diabetes.“

Schleswig-Holstein hält sich weiter an die Priorisierung - mit einer Ausnahme

Minister Garg (FDP) zeigte am Donnerstag Verständnis für solche Vorschläge. „Eigentlich müssten in Deutschland 82 Millionen Menschen sofort geimpft werden. Aber: Die Zahlen der Impfstofflieferungen geben das noch nicht her, auch im Mai noch nicht.“ Zu viele Impfberechtigte hätten noch immer keine Termine. Deshalb werde Schleswig-Holstein vorerst weiter nach Priorisierung verfahren.

Mit einer Ausnahme: Spätestens im Mai sollen sich auch 60- bis 69-Jährige in Arztpraxen mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen können. Die Planungen liefen, der exakte Zeitpunkt stehe noch nicht fest, erklärte ein Ministeriumssprecher. Dem Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung (KVSH) reicht das nicht. „Wir fänden es ein gutes Signal an die Bevölkerung, wenn Astrazeneca sofort und für die gesamte Gruppe mit 3. Priorität freigegeben würde“, sagte Dr. Hans-Joachim Commentz von der KVSH.

Unabhängig davon soll es nächste Woche neue Impftermine in Impfzentren für Personen mit der Priorität 1 und 2 geben. Wann man sich dafür über www.impfen-sh.de anmelden kann, wird noch bekannt gegeben.

Währenddessen bereiten sich Betriebsärzte in Schleswig-Holstein darauf vor, in den Unternehmen zu impfen. Für kleine und mittlere Betriebe sei das aber oft schwierig. Jörg Orlemann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Schleswig-Holstein, fordert daher die Möglichkeit, mit großen Unternehmen und Arztpraxen zu kooperieren. Zudem müsse das Land die Unternehmen mit ausreichend Vorlauf und umfassend informieren.