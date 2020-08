Kiel

Tiere haben für viele Menschen einfach etwas Niedliches. Und deshalb sind sie auch irgendwie immer fotogen. Kein Wunder also, dass Fotos mit Tieren auch bei Politikern ausgesprochen beliebt sind. Schleswig-Holsteins Minister bilden da keine Ausnahme. In diesem Sommer scheinen die Kabinettsmitglieder keine Gelegenheit für eine tierische Begegnung auszulassen.

Da kam der Termin für Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Mittwoch wohl gerade recht, um bei der Einweihung des neuen Eingangsgebäudes der Seehundstation Friedrichskoog ( Kreis Dithmarschen) nach siebenmonatiger Bauphase vor Ort zu sein.

„Das neue Konzept wird die Seehundstation als touristischen Anziehungspunkt stärken“, sagte Albrecht. Im kommenden Jahr soll dann auch noch ein neues Ausstellungsgebäude mit „Robbenblick“ im Obergeschoss fertig werden.

Bereits im Juli zeigte sich Albrecht an der Seite mehrerer Esel. Damals übergab der Umweltminister dem Warder-Tierparkchef Kai Frölich die Rezertifizierung der Arche als Projekt der UN-Dekade biologische Vielfalt. Und dann ließ er sich auch noch Besuch der Schinkeler Höfe mit einem Kalb ablichten.

Karin Priens Profilbild mit Schwein

Auch Bildungsministerin Karin Prien scheint Tiere zu lieben. Die CDU-Politikerin ließ sich sitzend neben einem Schwein ablichten und lud das Foto sogar als neues Profilbild auf ihrem Twitter-Account hoch. Die Reaktionen waren eher geteilt.

Die 55-Jährige ließ sich davon nicht beirren. Drei Tage später folgte ein weiterer Tweet: Ministerin vor einer Sau mit ihren Ferkeln. „Schweinemagie vertieft heute # Sommertour bei https://arche-warder.de“, twitterte Prien dazu.

Bernd Buchholz und das Lama

Ihr Kollege Bernd Buchholz ( FDP) scheint hingegen etwas flauschigere Vierbeiner zu bevorzugen. Der Wirtschaftsminister zeigte sich mit einem Lama auf seinem Instagram-Account und schrieb dazu: „Spaziergang mit Hazelnut, dem Lama aus Mannhagen im Kreisherzogtum Lauenburg.“

Robert Habeck (Grüne), ehemaliger Umweltminister des Landes Schleswig-Holstein, unternahm mit Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) im Juli einen Spaziergang durch das Naturschutzgebiet Schäferhaus – und auch da durfte natürlich ein Bild des Grünen-Chefs mit den Koniks-Ponys nicht fehlen, welches sofort bei Instagram gepostet wurde. Die CDU postete bei Facebook mehrere Fotos von dem Ausflug durchs Naturschutzgebiet.

Ein bisschen mehr Distanz zu Tieren zeigte Monika Heinold (Grüne). Die Finanzministerin blieb außerhalb der Umzäunung, als sie das Flamingo-Gehege im Tierpark Gettorf besuchte (siehe Fotostrecke). Grund war der Spendenerfolg der digitalen Plattform der Investitionsbank Schleswig-Holstein.

Auch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU) übte sich in Abstand, wohl auch wegen der geltenden Corona-Abstandsregeln. Bei Facebook schrieb die Politikerin: "An meinem letzten Tag meiner Sommerbereisung war ich zuerst in Elmshorn beim Holsteiner Verband – auf dem Foto seht ihr den Leistungssportler und Spitzenvererber des Holsteiner Verbandes: Casall."

Heutiges Tagesmotto „Echte Kerle“: An meinem letzten Tag meiner Sommerbereisung war ich zuerst in Elmshorn beim... Gepostet von Dr. Sabine Sütterlin-Waack am Donnerstag, 16. Juli 2020

Kuscheliger war der Termin Anfang Juli bei der Polizeischule in Eutin. Dort traf sie auf die Welpen Lilli und Koko. Die Jagdhunde werden bei der Landespolizei zu Mantrailer-Hunden ausgebildet, um dem Geruch von Menschen folgen zu können (siehe Fotostrecke).

Und nun kommt auch noch Markus Söder vorbei

Und es hört nicht auf. In der kommenden Woche könnten schleswig-holsteinische Seehunde sogar bundesweit zu einem vielbeachteten Fotomotiv werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder besucht das Land zwischen den zwei Meeren. Daniel Günther wird dem CSU-Politiker Schleswig-Holstein zeigen.

Auf dem Programm stehen ein Wattspaziergang vor Deutschlands bekanntestem Leuchtturm in Westerhever, das Nationalparkzentrum Multimar Wattforum in Tönning und die Seehundbänke in der Nordsee.