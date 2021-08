Kiel

Die Regierung möchte trotz leerer Kasse zusätzliches Personal anheuern. Das geht aus dem vom Kabinett beschlossenen Entwurf für den Landeshaushalt 2022 hervor. Demnach will das Jamaika-Bündnis mehr als 200 neue Stellen einrichten, vor allem bei der Polizei.

So viel Personal wie nie zuvor

„Unser Staat muss handlungsfähig bleiben“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Deshalb sei es mit Blick auf die nahende Pensionierungswelle wichtig, das Landespersonal schon jetzt zu stärken. Konkret ist geplant, im kommenden Jahr die Jobzahl bei der Polizei (plus 118), in der Justiz (43) und in der Steuer-Verwaltung (47) zu erhöhen. Damit hätte das Land insgesamt 54 500 Stellen – so viele wie nie zuvor. Folgerichtig steigen die Personalkosten auf rund fünf Milliarden Euro. Damit würde das Land fast 35 Prozent seines Etats für Mitarbeiter, Pensionen und Beihilfe ausgeben.

Kein Geld für teure Wahlgeschenke

Heinold rechnete vor, dass die Regierung im Wahljahr 2022 kein Geld für teure Geschenke hat. Bei Einnahmen von 13,5 Milliarden Euro und Ausgaben von 14,4 Milliarden klafft im Landesetat eine Lücke von etwa 965 Millionen Euro. Diese Summe und weitere 375 Millionen Euro (die nächste Rate der HSH-Nordbank-Altlast) muss sich Heinold bei den Banken borgen. Einsparen will Heinold nur 27 Millionen Euro. Wann und wo das geschehen soll, ließ sie offen.

Ab 2023 wird es ernst

„Die Pandemie hat große Löcher in unseren Haushalt gerissen“, bilanzierte Heinold. Wirklich ernst wird die Lage aber erst in den Jahren ab 2023, weil dann die Corona-Notkredite auslaufen und in der Finanzplanung jährlich dreistellige Millionenbeträge fehlen. „Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, jetzt daran zu arbeiten, dass die Finanzierungslücke mittelfristig wieder kleiner wird“, sagte die Ministerin. Schaffen will sie das durch gezielte Investitionen in klimaneutrales Wachstum mit entsprechenden Steuer-Mehreinnahmen.

Diese Hoffnung verbindet Heinold auch mit dem Haushalt 2022. „Es ist richtig, dass wir trotz der angespannten Haushaltslage weiter in Infrastruktur, Klimaschutz, Bildung und Digitalisierung investieren.“ Konkret: Die Regierung will rund 1,5 Milliarden Euro investieren. Die Investitionsquote liegt damit deutlich über zehn Prozent.

Landtag soll im Dezember entscheiden

Die Jamaika-Koalition (CDU, Grüne, FDP) lobte den Haushaltsentwurf, die SPD kritisierte das Zahlenwerk. In den nächsten Wochen wird der Entwurf im Landeshaus beraten. Vermutlich im November werden die Regierung (Nachschiebeliste) und die Fraktionen ihre Änderungsanträge vorlegen. Im Dezember soll der Landtag den Haushalt beschließen.

Von Ulf Christen