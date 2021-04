Kiel

Midyatli warf Günther zudem vor, auch in der Pandemie Versprechen nicht zu halten. „Der Schlagzeile wegen werden große Ankündigungen gemacht, denen dann wenig bis gar nichts folgt“, sagte Midyatli mit Blick auf einige Ankündigungen, die Günther vor Bund-Länder-Gesprächen machte und später kassieren musste. In ihrer Bewerbungsrede für die Wiederwahl zur Landesvorsitzenden setzte Midyatli aber auch erste programmatische Akzente. Sie forderte, „die Arbeitszeit endlich der Realität von Familien anpassen“ mit dem Ziel einer 30-Stunden Woche. „Dabei ist mir sehr wohl bewusst, dass wir dieses Ziel nicht sofort erreichen“.

Midyatli will mehr Eigenheime

Einen neuen Akzent für die traditionell linke Schleswig-Holstein-SPD setzte Midyatli in der Wohnungspolitik. Die SPD stehe für bezahlbare Mieten, aber auch dafür, dass sich jede Familie eine Wohnung oder ein Haus leisten könne. „Das Eigenheim ist ein Symbol für sozialen Aufstieg. Und dafür steht die SPD.“. Um das Ziel zu erreichen, müssten die Kaufnebenkosten sinken, ergänzte die SPD-Chefin. „Zweitens müssen wir Modelle fördern, die weniger Eigenkapital erfordern.“ Dazu gehörten etwa Mietkaufmodelle.

Bessere Schulpolitik auf Pump

Punkten will Midyatli bei der Landtagswahl auch in der Bildungspolitik. „Wenn wir wieder regieren, werden wir deutlich mehr Geld in Schulgebäude, Endgeräte und Personal investieren“, versprach sie. Und: „Wir werden die Kreidezeit beenden, die Versäumnisse der letzten Jahre aufholen und innerhalb der ersten sechs Monate WLAN in jede Schule bringen. Finanzieren will Midyatli die Bildungsoffensive notfalls über Schulden „Wer Bildungspolitik nach Kassenlage macht, versündigt sich an der Zukunft.“

Scholz setzt auf Erfolg bei Bundestagswahl

Vor Midyatli hatte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz die Genossinnen und Genossen auf einen Erfolg bei der Bundestagswahl eingeschworen. "Die CDU und die CSU werden nicht die Ergebnisse erzielen, von denen sie noch vor Monaten geträumt haben, sagte der Bundesfinanzminister, der aus der SPD-Bundeszentrale, dem Willy-Brandt-Haus in Berlin, zugeschaltet war. Scholz warb dafür, mehr Strom aus erneuerbaren Energie zu gewinnen und für einen schnellen Aufbau der Lade-Infrastruktur für E-Autos zu sorgen.

Zugeschaltet waren bis zu 300 Mitglieder, darunter 222 Delegierte. Sie werden am Sonnabend die gesamte Parteiführung digital und dann am Sonntag in sechs Städten in Schleswig-Holstein satzungskonform per Stimmzettel wählen.

Midyatli, die vor zwei Jahren den Parteivorsitz mit 90,1 Prozent der Stimmen übernahm, hat wie auch ihre Stellvertreter bisher keinen Gegenkandidaten.

Midyatli setzt auf die Grünen

Für Midyatli ist der Parteitag die erste Hürde in dem wohl wichtigsten Jahr ihrer Polit-Karriere. Nach ihrer Wiederwahl will sie im Juli den Vorsitz der SPD-Fraktion im Landtag übernehmen und als Oppositionsführerin Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) einheizen. Im Herbst könnte Midyatli auch die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl im Frühjahr 2022 übernehmen.

Im Interview mit KN-online hatte sie bereits keinen Zweifel daran gelassen, dass sie als Landesvorsitzende das erste Zugriffsrecht auf die Spitzenkandidatur hat. Ob Midyatli zugreift, ließ sie aber offen. Klar ist, dass Midyatli die Nord-SPD in die Landesregierung führen will und das am liebsten in einer Koalition mit den Grünen und falls nötig darüber hinaus dem SSW.