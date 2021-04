Kiel

Sophia Schiebe, die stellvertretende SPD-Vorsitzende, eröffnete den Parteitag am Sonnabend aus der Kieler Parteizentrale. Zugeschaltet waren bis zu 300 Mitglieder, darunter 222 Delegierte. Sie werden am Sonnabend die gesamte Parteiführung digital und dann am Sonntag in sechs Städten in Schleswig-Holstein per Stimmzettel wählen.

Midyatli, die vor zwei Jahren den Parteivorsitz mit 90,1 Prozent der Stimmen übernahm, hat wie auch ihre Stellvertreter bisher keinen Gegenkandidaten.

Erste Hürde im Wahljahr

Für Midyatli ist der Parteitag die erste Hürde in dem wohl wichtigsten Jahr ihrer Polit-Karriere. Nach ihrer Wiederwahl will sie im Juli den Vorsitz der SPD-Fraktion im Landtag übernehmen und als Oppositionsführerin Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) einheizen. Im Herbst könnte Midyatli auch die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl im Frühjahr 2022 übernehmen.

Im Interview mit KN-online hatte sie bereits keinen Zweifel daran gelassen, dass sie als Landesvorsitzende das erste Zugriffsrecht auf die Spitzenkandidatur hat. Ob Midyatli zugreift, ließ sie aber offen. Klar ist, dass Midyatli die Nord-SPD in die Landesregierung führen will und das am liebsten in einer Koalition mit den Grünen und falls nötig darüber hinaus dem SSW.

Olaf Scholz spricht auf Parteitag

Auf dem Parteitag wird vor Midyatli der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sprechen. Der Bundesfinanzminister soll aus der SPD-Bundeszentrale, dem Willy-Brandt-Haus in Berlin, zugeschaltet werden.