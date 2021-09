Kiel

Die Landesregierung will den Online-Handel und den Import von Wildtieren beschränken. Eine entsprechende Initiative Schleswig-Holsteins wird derzeit im Bundesrat verhandelt.

Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) die beiden Ziele des Vorstoßes. Er möchte erstens die Tierbörsen im Internet stärker regulieren. „Im Bereich des Wildtierhandels gibt es leider zu viele Grauzonen und schwarze Schafe“, beklagt der Minister. „So bequem es ist, sich per Mausklick im Internet exotische Tiere ins Wohnzimmer zu bestellen, so sehr geht dies häufig auf Kosten des Tier- und Artenschutzes.“ Konkret verlangt Albrecht vom Bund, anonyme Verkaufsangebote von Wildtieren zu verbieten. Bei solchen Angeboten, heißt es in der Bundesratsinitiative, könne „die Einhaltung bestehender Standards und Erfordernisse nicht kontrolliert“ werden. „Es sind im Gegenteil Verstöße gegen bestehende Regelungen anzunehmen.“ Für private Haltungen, fordert Albrecht, solle außerdem die Einführung eines Sachkundenachweises geprüft werden.

Wildtierhandel: Albrecht will auch EU in die Pflicht nehmen

In der Pflicht sieht Albrecht zweitens auch die EU. „Der Import von Wildtieren muss zukünftig auf solche Arten beschränkt bleiben, die als unbedenklich eingestuft werden können.“ Konkret: Der frühere Europaabgeordnete möchte erreichen, dass nur noch Wildtiere auf dem europäischen Binnenmarkt landen, die in ihren Heimatländern nicht gefährdet sind. Bestes Beispiel dafür, dass solche Restriktionen Sinn machen, ist das Einfuhrverbot von Tierteilen wie etwa dem Horn des Nashorns. Dessen Bestände haben sich etwas erholt. Tierschützer hoffen, dass auch Elfenbein und Felle wie Knochen von Raubtieren künftig nicht mehr in die EU eingeführt werden dürfen. Mit Albrechts Importverbot könnte zudem der florierende Handel etwa mit seltenen Schildkröten, Fischen oder Skorpionen zum Erliegen kommen. In diesem Zusammenhang möchte Albrecht Wissenslücken bei Behörden stopfen. „Hierzu soll die Zusammenarbeit auf EU-Ebene verstärkt und insbesondere dem Zoll und den für den Artenschutz zuständigen Behörden Artenwissen vermittelt werden.“

Auf Nachfrage empfiehlt das Umweltministerium Tierfreunden, „mit gutem Gewissen“ auf gezüchtete Arten umzusteigen – beispielsweise Rosenköpfchen (afrikanische Kleinpapageien) oder Kornnattern (USA und Mexiko) sowie für das Aquarium auf Guppys (Mittel- und Südamerika) und Schwertträger (Mexiko). Allerdings stellen auch diese Arten teils hohe Ansprüche an die Halterin oder den Halter.

Das gilt erst recht für nicht empfohlene, aber beliebte Exoten wie etwa den grünen Leguan. Das Problem: Die beim Kauf relativ kleinen Echsen werden bis zu zwei Meter lang, sprengen fast jedes Terrarium und finden oft keinen Abnehmer.

„Wir brauchen gesetzliche Änderungen, damit Wilderei, Wildfänge und das Artensterben im Zusammenhang mit dem Tierhandel wirksamer bekämpft werden können“, bilanziert Albrecht. Er wirft Bundes-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) vor, auch dieses Thema ausgesessen zu haben. „Eine neue Bundesregierung muss hier schnell ins Handeln kommen.“

Von Ulf Christen