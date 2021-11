Kiel

Wellness zum Nulltarif: Der Wald ist ein wahrer Jungbrunnen. Er steht rund um die Uhr an jedem Tag im Jahr bereit für Spaziergänge, ausgiebige Joggingrunden und Radtouren. Er sorgt mit seiner grünen Farbe für eine beruhigende Wirkung, stärkt unser Immunsystem und unsere Leistungsfähigkeit. Da kann man sich eigentlich nicht zweimal bitten lassen, doch einfach einzutreten. Also, nichts wie raus in die Natur.

Im Düsternbrooker Gehölz setzen an diesem frühen Nachmittag einige Sonnenstrahlen alles noch einmal extra ins Rampenlicht. Grün-, Gold- und Brauntöne leuchten um die Wette. Unter den Füßen rascheln die Blätter. Die Luft ist erfüllt von den unterschiedlichsten Gerüchen. Es duftet herb, erdig, würzig. Ein wenig nach Moder und Pilzen. Eine einzigartige Mischung, die es nur im Herbst gibt.

Verabredet sind wir heute mit zwei Fachleuten der Kieler Uni. Prof. Alexandra Erfmeier (50) ist Waldökologin. Mit ihrem Forschungsteam versucht sie gerade, unsere Wälder zu retten, damit wir den Wald noch möglichst lang in all seinen Funktionen nutzen können. Denn ein kleiner Pilz aus Asien, das Falsche Weiße Stängelbecherchen, trachtet den Eschen nach dem Leben. Prof. Burkhard Weisser (61) ist Sportmediziner. Als leidenschaftlicher Läufer weiß er den Wald als Freiheit- und Erholungsrefugium zu schätzen. „Früher hätte man Waldläufer gesagt“, erzählt er lachend. Als der Begriff des Joggens noch gänzlich unbekannt war.

Der Wald in Schleswig-Holstein und seine positiven Wirkungen

Beide Wissenschaftler wissen von den positiven Wirkungen des Waldes – beruflich und privat. „Ich bin in Bonn am und im Wald aufgewachsen“, sagt Burkhard Weisser. Klar ging es da auch mit Turnschuhen mitten hinein in den Forst. Damals noch als Leistungssportler. Heute in Kiel als Freizeitjogger. „Das Laufen im Wald nehme ich als extrem entspannend wahr.“ Studien hätten gezeigt, dass der Aufenthalt zwischen Buchen, Eichen und Co. gesund ist. Der Blutdruck werde gesenkt, das seelische Wohlbefinden gesteigert, die Stimmung erhellt. Sogar Angstgefühle würden zurückgehen. „Vor allem die Farbe Grün hat daran einen großen Anteil“, so Weisser. Denn sie habe eine beruhigende Wirkung.

Neuere Forschungen würden zudem belegen, dass bestimmte Duftstoffe (Terpene), die die Bäume abgeben, das Immunsystem stärken. So steige die Anzahl wichtiger Abwehrzellen in unserem Körper nach einem Aufenthalt im Wald messbar an. Am Kieler Institut für Sportmedizin der Christian-Albrechts-Universität (CAU) hat Prof. Weisser vor einigen Jahren mit seinem Team Kinder von einem Waldkindergarten und einem herkömmlichen Kindergarten verglichen. „Das tägliche Draußensein sorgt eindeutig für eine bessere Immunisierung und ist zudem noch leistungsfördernd.“

An diesem Tag ist im Düsternbrooker Gehölz mächtig was los. Nicole Mäckelmann (45) führt gerade den Hund ihrer Freundin aus und genießt den herrlichen Tag. „Die Ruhe ist einmalig“, sagt sie und schwärmt von den Waldaromen, die gerade jetzt im Herbst in der Luft liegen. Pärchen wandeln Hand in Hand vorbei. Ein älterer Jogger dreht seine Runde. Die Magie des Waldes erfasst die meisten schon nach wenigen Schritten.

Über 90 Prozent der Bevölkerung geht regelmäßig in den Wald

Das Bedürfnis nach Naturerlebnis, so eine Studie des Bundesamtes für Umwelt, nimmt stetig zu. Über 90 Prozent der Bevölkerung geht regelmäßig in den Wald. Die Menschen suchen nach Ruhe, gesunder Luft und Naturbegegnungen. „Es ist schön, wenn verschiedene Menschen verschiedene Zugänge zum Wald finden“, sagt Alexandra Erfmeier. Die unterschiedlichen Jahreszeiten erleben, sich eins mit der Natur fühlen, seinen Gedanken nachhängen und zur Ruhe kommen – all das ist im Wald möglich.

Mehrmals die Woche zieht es die Professorin nach Feierabend ins Grün. „Das ist jedes Mal eine Quelle der Inspiration“, sagt die Diplom-Biologin. Man könne die Gedanken sortieren und die Perspektive wechseln. Immer wieder aufs Neue sei sie von der möglichen Vielfalt im Wald beeindruckt.

Mit ihrem Fachblick sieht sie aber auch die Veränderungen im Wald. Und die sind nicht immer gut. So forscht sie seit Jahren zum Eschensterben. „Stirbt die Esche, hat das Auswirkungen auf die Biodiversität in unseren Wäldern“, sagt Alexandra Erfmeier, die als Geobotanikerin am Institut für Ökosystemforschung der Kieler Uni arbeitet. Vom Bundesforschungsministerium haben sie und ein Kollege kürzlich 2,4 Millionen Euro an Fördergeldern bekommen, um im Team den Zustand der Eschen und den Verlauf der Waldveränderung zu untersuchen. „In Schleswig-Holstein haben wir zwölf betroffene Waldflächen mit jungen Eschen und anderen Baumarten bepflanzt.“ Die Biologen wollen sehen, an welchen Standorten und mit welchen Baum-Partnern die Esche in Zukunft besser gedeiht und die Diversität der Wälder erhalten bleibt.

Generell würden sich die Wälder in Deutschland verändern, so Erfmeier. So leidet nicht nur die Esche. Auch Ahorne, Ulmen und Kastanien kämpfen mit eingeschleppten Erregern wie Pilzen und Bakterien. Von Sturmschäden und Trockenperioden ganz zu schweigen. Und da sind wir auch schon wieder beim Wort „Biodiversität“. Denn je mehr verschiedene Baum- und Pflanzenarten ein Wald habe, desto gesünder und widerstandsfähiger gegenüber Erkrankungen und Schäden sei er meist, so Erfmeier.

„Bäume tragen dazu bei, das Ökosystem im Gleichgewicht zu halten“, sagt Alexandra Erfmeier. Der Wald liefert den Rohstoff Holz, er bindet Kohlenstoff, reguliert das Mikroklima und hat eine Schutzfunktion, indem er Wasser speichert und den Boden vor Erosionen bewahrt. „Und er fördert auch ganz eindeutig unser Wohlbefinden. Aus all diesen Gründen ist es so wichtig, dass wir respektvoll mit dem Wald umgehen“, sagt die Diplom-Biologin und lässt ihren Blick über die unterschiedlich gefärbten Blätter schweifen. „Ist das nicht schön?“ CAU-Kollege Burkhard Weisser nickt und blinzelt gut gelaunt in die Sonne. Ein Wald hebt eindeutig die Stimmung.