Brunsbüttel

Nach Mitteilung der Wasserschutzpolizei Brunsbüttel war die "Heinz G" um 3.02 Uhr von der Elbe auf dem Weg zur kleinen Südschleuse. Im Vorhafen kam das in dem Karibikstaat Antuigua und Barbuda registrierte Schiff aber vom Kurs ab.

Ursache waren nach Ermittlungen der Polizei eine falsche Einschätzung der Strömung und ein Steuerfehler. Deshalb kollidierte "Heinz G" zwischen den Dalben 51 und 55 mit der Mole.

Durch die Kollision entstand ein Loch in der Außenhaut des Stevens oberhalb der Wasserlinie. Das Schiff konnte aber im zweiten Versuch sicher einschleusen.

Die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehr (BG Verkehr) ordnete am Sonnabend zunächst ein Weiterfahrverbot bis zur Klassebestätigung an. Nach einer Notreparatur in Brunsbüttel durfte das 88 Meter lange Frachtschiff am Sonntag seine Reise nach Polen fortsetzen.