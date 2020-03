Restaurants kämpfen gegen den Ruin

Kiel

Abstandsregeln, Tourismus-Stopp, Schließung: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus müssen die Restaurant-Inhaber in Schleswig-Holstein aktuell mit ansehen, wie sich ihre Einnahmequellen Schritt für Schritt in Luft auflösen.

„Wir mussten den Schankraum und den Eventbetrieb einstellen - dadurch sind schon mal 50 Prozent unseres Umsatzes weg“, sagt Florian Scheske. „Rechnet man die Gastronomie dazu, sind wir bei Umsatzeinbußen von etwa 70 Prozent.“

Corona-Krise: Restaurants suchen nach Alternativen

Um den Ausfall abzufedern, bietet das Lillebräu-Team sonnabends von 10 bis 18 Uhr einen Werkverkauf an. Zudem hat Lille zusammen mit Czernys Küstenbrennerei einen neuen Bierbrand auf den Markt gebracht, der abends in der Brauerei abgeholt oder mit Noord Transport per Lastenrad geliefert werden kann, sodass die Erlöse des Schnapses gleich drei Kieler Unternehmen zugute kommen.

Auch die Betreiber der Kieler Strandbar Sandhafen haben sich ein kreatives Geschäftskonzept überlegt. Auf ihrer Homepage bieten Tim Bielinski und Bastian Brück virtuelle Waffeln und Sandwiches oder Getränke wie Bier, Wein und Limo an, mit denen man Freunden virtuell zuprosten und gleichzeitig für die Strandbar spenden kann. „Auch wenn wir den Sandhafen nicht wie geplant nächste Woche eröffnen können, müssen wir unsere laufenden Kosten von etwa 15 Euro pro Stunde weiter zahlen und hoffen nun, dass wir diese aus den Spenden finanzieren können“, erklärt Bastian Brück.

Spenden und Gutscheine zur Deckung der Fixkosten

Darüber hinaus bietet der Sandhafen Gutschein-Pakete an, die man im Sommer vor Ort einlösen kann. „Für uns ist es wichtig, jetzt liquide zu bleiben“, sagt Bielinski. „Die Rückmeldungen in den sozialen Medien sind bislang sehr positiv. Die Leute finden die Idee lustig. Sie bleiben zu Hause, können uns aber trotzdem unterstützen.“

Gegenüber bei Gosch hat Inhaber Jan Hinkelmann den Fischrestaurant-Betrieb komplett auf Außer-Haus-Verkauf umgestellt. „Am Wochenende öffnen wir jetzt auch den Kiosk und bieten alle Speisen und Getränke weiter zum Mitnehmen an“, sagt Hinkelmann. „Bisher wird das Angebot ganz gut angenommen. Wir probieren das jetzt einfach aus und gucken, was passiert.“

Cafés als Tante-Emma-Laden

Auf Außer-Haus-Verkauf setzt auch Viktor Gottschalk. Der Inhaber von Mamajun, Café Hilda und der Kopiton Rösterei am Kieler Dreiecksplatz hat sein Geschäft auf das Restaurant im Jägersberg konzentriert und verkauft Kaffee, Kuchen und Mittagessen nun vorerst durchs Fenster. „Wir sehen uns als Grundversorger unseren Stammkunden gegenüber in der Pflicht“, sagt der Restaurantinhaber, der sich klare Ansagen wünscht.

„Wenn wir jetzt wüssten, dass die Situation so bleibt, könnten wir uns hier als eine Art Tante-Emma-Laden einrichten. Aber wir wissen ja nicht, ob die Leute morgen überhaupt noch raus dürfen. Dieses Warten ist zermürbend.“

Lieferservice statt Restaurantbetrieb

Das Kieler Café Mmhio hat kurzfristig auf Lebensmittelversorgung umgestellt. „Wir haben am Freitag frische Lebensmittel geliefert bekommen, die wir jetzt nicht mehr verarbeiten konnten, aber auch nicht wegwerfen wollten“, erzählt Produktionsleiterin Carina Schrapers. „Deswegen haben wir einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet und Kisten mit Obst, Gemüse, Milch- und Trockenprodukten zusammengestellt, die wir für 30 Euro angeboten haben.“ Laut Schrapers wurde das Ganze besonders von älteren Menschen so gut angenommen, dass das Mmhio nun weiterhin Boxen mit frischen Lebensmitteln, eventuell in Kombination mit einem Mittagessen, bis an die Haustür liefern will.

Auch die Betreiber von Banmaai und Blossom Beach wollen einen eigenen Lieferservice auf die Beine stellen. Andere wie Oliver Markmann vom Markmanns in Falckenstein passen ihre Speisekarte an die veränderten Gegebenheiten an. „Wir gehen davon, dass das Ganze noch etwas länger dauert, und wollen deswegen mit Matjes, Roastbeef oder Bratkartoffeln ab sofort ein Abendessen zum Mitnehmen in einem vernünftigen Kostenrahmen anbieten“, sagt Markmann. Ob sein Konzept aufgeht, weiß der Wirt nicht. „Aber wir Gastronomen müssen jetzt Verantwortung für unsere Angestellten übernehmen und irgendwie versuchen, unsere Existenzen zu sichern.“

Kein Kurzarbeitergeld für Minijobber

Die Sorge um die Mitarbeiter treibt auch die Inhaber des Kieler Nils um. „Wir haben Kurzarbeit angemeldet und das Restaurant vorerst geschlossen“, sagt Klaus Koch. „Wir vermuten, dass unsere Kunden ohnehin nicht mehr viel nach draußen gehen.“ Richtig schlimm sei die Situation für die 450-Euro-Kräfte und Werkstudenten. „Die bekommen kein Kurzarbeitergeld vom Staat“, sagt seine Frau Ingelore Soll-Koch. „Die Stimmung ist gerade sehr angespannt. Die Rücklagen sind endlich, und Ausfälle, die wir jetzt haben, können wir in der Zukunft kaum wieder reinholen.“

