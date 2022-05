Schloss Weissenhaus: Das müssen Sie über den Ort des G7-Treffens wissen

Weissenhaus

Das kleine Örtchen Weissenhaus im Zentrum der Weltpolitik: Wenn sich in diesen Tagen die Außenminister der G7-Staaten auf dem Gelände des Grand Village Resorts treffen, wird der Ort über Nacht medial bekannt. Was Sie über den Austragungsort wissen sollten, was das Luxushotel ausmacht und wer dort bereits gewohnt hat.

Ein Sitz für Adelige: Das historische Schlossgut wird seit dem 16. Jahrhundert von adligen Familien genutzt. Im Jahr 1739 wurde es an den Grafen von Platen verkauft, der es als Sommersitz nutzte. 1896 brannte das Schloss bei einem Großfeuer nieder und wurde anschließend neu aufgebaut.

Umbau zum Luxushotel: 2005 kaufte der Hamburger Unternehmer Jan Henric Buettner das Schlossgut. Er investierte 100 Millionen in den Wiederaufbau der sanierungsbedürftigen Gebäude. Allein zehn Millionen Euro wurden für die unterirdischen Rohre fällig, 50 000 Pflastersteine wurden für die Wege benötigt. 2014 öffnete das Luxushotel direkt an der Ostsee.

16 Suiten im Schloss: Zehn Gebäude sind auf dem Hotelgelände verteilt, in denen die Gäste in verschiedenen Zimmern und Suiten wohnen können. Allein im Schloss sind 16 Suiten untergebracht.

Drei hauseigene Restaurants: 140 Mitarbeiter sind im Luxus-Resort tätig. Zwischen drei Restaurants können die Gäste wählen. Es gibt neben dem Gourmetrestaurant Courtier, in dem Sternekoch Christian Scharrer kocht, das Bootshaus direkt am Strand sowie die Sushibar im Gewölbekeller des Schlosses. Dort befinden sich außerdem ein Weinkeller sowie ein hauseigenes Kino.

Der Schlosspark: Der Garten hat die Form eines Rechtecks, das von breiten Wegen und Lindenalleen begrenzt wird. Auch der historische Küchengarten, der heute noch genutzt wird, besteht seit mehreren Jahrzehnten.

Ein Hideaway-Hotel: 75 Hektar ist das Hotelgelände groß. Es ist rundherum eingezäunt. Bis Ende vergangenen Jahres führten zwei öffentliche Straßen über das Hotelgelände. Diese wurden mittlerweile privatisiert. Das Hotel ist ein sogenanntes „Hideaway“, der Begriff heißt übersetzt „Versteck“ und beschreibt im touristischen Bereich Destinationen für exklusiven Urlaub.

Prominente Gäste: Immer wieder kehren hochrangige Politiker, Schauspieler, Künstler oder Geschäftsleute in Weissenhaus ein. Die meisten ihrer prominenten Gäste darf das Hotel nicht namentlich nennen. Wer aber regelmäßig kommt, ist die Moderation Sylvie Meis, die dort sogar ihren Junggesellinnenabschied gefeiert hat. Auch Udo Lindenberg war bereits zu Besuch.

