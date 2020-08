Ein wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilter Verkehrsrowdy (36) muss 4000 Euro Schmerzensgeld an sein Opfer zahlen. Der Mann hatte es nach einem Unfall im Kreis Segeberg zu Boden gebracht und ihm gegen den Kopf getreten.

Von Thomas Geyer

Aggression auf der Straße: Dichtes Auffahren kann schnell zu Unfällen mit schweren Schäden führen - so wie in den Fall, der jetzt in Kiel vor Gericht verhandelt wurde.