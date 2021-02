Kiel

Meteorologe Jan Schenk von "The Weather Channel" sagte am Dienstag, in Norddeutschland kündige sich der stärkste Schneefall seit Jahren an. Schon am Freitag könne uns arktische Luft erreichen. Gleichzeitig kommt aus dem Süden und Südwesten warme Luft in den Norden. Wenn diese beiden Fronten aufeinander treffen, könnten in Schleswig-Holstein, Hamburg und Teilen Mecklenburg-Vorpommerns bis zu 60 Zentimeter Neuschnee fallen.