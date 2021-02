München

Was Sie beachten sollten, damit Ihre Schneefigur nicht nur hübsch aussieht, sondern auch länger als für ein Foto hält, weiß Schnee-Experte Oliver W. Hasenfuhs von Snow+Promotion. Er und sein Team haben sich auf den Bau von Schnee-Attraktionen spezialisiert und stellen das weiße Pulver auch selbst her - zum Beispiel für Filmdrehs. 2010 lieferten sie die eisige Kulisse für "Nanga Parbat", einen Kinofilm über den Bergsteiger Reinhold Messner und dessen Bruder Günther. Schneefelder, Gletscher - alles wurde in einem Kühlhaus in München nachgebaut.

Schnee-Experte Oliver Hasenfuhs. Quelle: Privat

Doch auch mit kleineren Mitteln lässt sich im eigenen Garten oder Park nebenan eine kreative Schneefigur bauen, weiß Hasenfuhs. Er liefert uns Profi-Tipps für den ultimativen Schneemann und die besondere Schneeskulptur - made in Schleswig-Holstein!

Zwei Strategien sind laut Hasenfuhs besonders erfolgversprechend:

Der Klassiker mal anders: So baut man einen Schneemann

1. Man fängt mit einem kleinen Schneeball an, den man schön fest zusammendrückt. Diesen rollt man in verschiedenen Richtungen über den Schnee, bis sich daraus eine große Kugel gebildet hat.

Drei unterschiedliche große Kugeln lassen sich nun zu einem Schneemann übereinander bauen. Statt der klassischen Möhre als Nase tut es auch eine Orange oder ein Stock.

Eine Banane ergibt einen schön geschwungenen Mund. Als Hut eignen sich alte Kochtöpfe, Hüte oder Cappis. Vielleicht lagern bei Ihnen noch Überreste von Silvester- oder Faschingsfeiern aus den vergangenen Jahren? Damit lässt sich der klassische Schneemann gut verzieren.

Jetzt ist Kreativität gefragt: So entstehen Schneefiguren

2. Für eine Schneefigur sollte der Schnee möglichst fest sein, sodass er sich gut bearbeiten lässt. Dafür benötigt man eine rechteckige Kiste (am besten aus Kunststoff). Dort gibt man den Schnee hinein und drückt ihn mit den Füßen immer wieder fest. So entweicht die Luft, der Schnee bleibt später länger in Form. Ab und zu mit etwas Wasser besprenkeln, ähnlich wie bei einer Sandburg am Strand.

Wenn die Kiste voll ist, umdrehen und mit den Füßen oder einem Hammer gegen klopfen, bis der Schnee sich löst und als Rechteck aus der Kiste fällt. Mehrere Rechtecke zu einem großen Block zusammenstellen und je nach Fantasie mit einem Hammer, Meißel oder einer Schaufel bearbeiten.

Tipp von Oliver Hasenfuhs für Schneefiguren-Anfänger: Mit einem niedrigen Objekt anfangen. Krokodile, Autos, Eisenbahnen oder eine Wassernixe eignen sich besonders gut. Das Schloss aus Schnee ist dann eher etwas für Fortgeschrittene.

Diese Rolle spielt die Temperatur beim Bau von Schneefiguren

Egal ob klassischer Schneemann oder Schneefigur: Für eine lange Haltbarkeit sollte der Schnee möglichst frisch sein. "Indem man ihn schön fest zusammenpresst, entweicht die Luft und der Schnee bietet weniger Oberfläche", erläutert der Experte. "So schmilzt er langsamer."

Auf die Temperatur kommt es beim Bau auch nicht so genau an. Ab Minus acht Grad lasse sich der Schnee schlechter bearbeiten: "Da wird er schnell mehlig." Als Faustregel gelte: "Eine Schneefigur baut man, wenn es schneit. Punkt."