Temperatur messen, Fieber-Check, gegebenenfalls Symptome überprüfen, dann Warnkes Schnelltest und ein PCR-Labortest: So nähern sich Segler und Akteure binnen 90 Sekunden auf dem Sportareal in Schilksee der Gewissheit, ob sie Corona-positiv sind oder nicht. Flankiert wird das Ganze vom in Kiel entwickelten Corona-Warnarmband, das Björn Schwarze von Addix beisteuert. So soll die Sicherheit der hochklassigen Segelsportveranstaltung erhöht werden.

Am Sonntag ließ sich die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Christine Aschenberg-Dugnus von Sven Christensen, Chef der Point-of-Sailing-Eventagentur, das Verfahren demonstrieren: Das beginnt in einem kleinen Durchlaufpavillon zwischen Hafenareal und den offiziellen Unterkünften. Hier müssen sich Segler und das Kieler-Woche-Team regelmäßig auf ihre Körpertemperatur prüfen lassen.

Mehrere Schritte im Testverfahren

Kurz in die Kamera geblickt, ein Piepen, grünes Licht – alles in Ordnung. Und wenn nicht? "Das ist nur der erste Test des Pre-Screenings", sagt Christensen. Falls nicht, dann wird die Person zu den Medizin-Containern weitergeleitet. Zwar freiwillig – aber wer sich nicht checken lässt, der dürfe eben auch nicht weitersegeln, so Christensen.

Hier sitzt am Sonntag Patrick Warnke aus Flensburg mit zwei internationalen Kollegen. Die klopfen in wenigen Sekunden weitere Faktoren ab: So wird genauer Fieber gemessen, es werden weitere Symptome abgefragt wie Husten oder Geschmacksverlust – und dann kommen gegebenenfalls zwei Testverfahren hinzu.

Einerseits wird der von Warnke entwickelte Screen der Mundoberfläche angeboten. Nach Warnkes Auskunft bietet der binnen Sekunden eine extrem zuverlässige Auskunft, ob Auffälligkeiten vorliegen – und in allen vier bisher auf dem Gelände vorgekommenen Fällen lag Warnke nach seinen Angaben richtig. Alle waren negativ. Denn selbstverständlich wird auch das anerkannte PCR-Testverfahren angewandt und ein Abstrich an ein Labor gesendet. Beim Versand vor 14 Uhr ist das Ergebnis am kommenden Morgen da – anderenfalls einen Tag später, so Christensen.

Aschenberg-Dugnus hat bei Spahn für den Test geworben

"Von allen Getesteten ist nicht mehr als ein Prozent positiv", weiß Aschenberg-Dugnus aus dem Berliner Gesundheitsausschuss. Sie habe sich bei Gesundheitsminister Jens Spahn dafür eingesetzt, das Verfahren von Warnke weiter zu fördern. Eingebettet in ein schrittweises Testcenter wie in Schilksee könne dies Veranstaltungen absichern. "Das Interesse von Event-Organisatoren ist immens", sagt Warnke. Es sei mit dem notwendigen Personal und Equipment problemlos möglich sein Verfahren für größere Mengen aufzurüsten.

Ergänzt wird das Corona-Sicherheitsnetz der Kieler Woche durch das bekannte Kieler Warnarmband. Zu den Entwicklern gehört Björn Schwarze von der Firma Addix, der am Sonntag insgesamt 830 angemeldete Nutzer auf dem Gelände zählte, 420 davon hatten ihr Armband gerade im Einsatz. Laut Christensen waren alle Athleten vorab angeschrieben worden, um ihnen das Armband vorzuschlagen. So könne auch gewährleistet werden, dass im Falle eines Falles Kontakte nachverfolgbar sind.

Besonders wichtig sei das, da die internationalen Athleten eben auch aus Risikogebieten eingereist waren. 32 Segler hätten aufgrund fehlender Test- oder Quarantäne-Nachweise sogar abgewiesen werden müssen, so Christensen. "Wir haben eben gleichermaßen gesellschaftliche und sportliche Verantwortung." Umso besser, dass zwei Entwicklungen aus Schleswig-Holstein zur Sicherheit beitragen können, so Aschenberg-Dugnus: "In der Krise werden Kräfte freigesetzt."

