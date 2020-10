Kiel

Die Leiterin des evangelischen Kindergartens in Kiel-Friedrichsort, Tanja Anderssohn, wünscht sich bereits den ersten Schnupfenplan zurück.

„Der frühere Plan war ganz klar und gut handhabbar“, sagt sie. Wenn ein Kind Schnupfen oder Husten hatte, sollte es 48 Stunden zu Hause bleiben. „Während der Zeit stellt sich meist heraus, in welche Richtung sich die Symptome entwickeln, ob also zum Beispiel noch Fieber hinzukommt“, so die Pädagogin.

Sie räumt aber ein, dass ein solches Konzept für Eltern und Arbeitgeber Nachteile mit sich bringe. Doch für die Erzieher sei die Situation sehr schwierig: „Die Eltern fragen uns, ob sie ihre Kinder zu Hause lassen sollen. Aber wir sind keine Ärzte.“

Kita-Leiterin kritisiert: Schnupfenplan bietet zu wenig Sicherheit

Der jetzige Schnupfenplan biete zu wenig Sicherheit für das pädagogische Personal, das ohnehin einem höheren Risiko ausgesetzt sei. Die Pädagogen dürfen zwar Masken tragen. Doch die zwölf Fachkräfte in der Kita Lummerland, deren Träger der Kirchenkreis Altholstein ist, haben sich entschieden, darauf zu verzichten. „Für die Kinder ist es wichtig, unsere Mimik im Blick zu haben, um unsere Reaktion besser erkennen zu können. Es ist sinnvoll, die Mundbewegung zu sehen, um die Sprache zu lernen“, erläutert der Erzieher Enrico Brennecke.

Auch in einer anderen Beziehung sei das Risiko für eine Ansteckung mit Corona erhöht: „Wir können keinen Abstand halten“, so Erzieherin Wanda Witt. „Kinder brauchen für ihre Entwicklung Nähe. Wir nehmen sie auf den Schoß, um sie zu trösten, geben Hilfestellung, wickeln sie oder begleiten sie zur Toilette.“

Viel organisatorischer Aufwand durch den Schnupfenplan

Für die Kitas ist vieles umständlicher geworden, es bedarf noch mehr Organisation. Das Land hat den Kindergärten empfohlen, die Gruppen nicht zu vermischen. So ist das Gelände in Friedrichsort mit Flatterband in drei Parzellen eingeteilt, welche die Gruppen im Wechsel nutzen. Die Frühzeit, der Morgenkreis, Projekttage und Feiern laufen jetzt nicht mehr im großen Kreis ab, sondern in den einzelnen Gemeinschaften. „Das pädagogische Personal soll möglichst nur mit der eigenen Gruppe in Kontakt stehen“, erklärt Witt.

Da sich die Fachkräfte also nicht mehr ohne Weiteres vertreten können, ergeben sich in Krankheitsfällen manchmal personelle Engpässe, vor allem in den Randzeiten. Die Kita bietet die Möglichkeit, ab 7 Uhr den Frühdienst zu nutzen. Die Regelöffnungszeit ist von 8 bis 16 Uhr. Die Elternvertreterin der Drachengruppe Marianne Moormann berichtet: „Neulich wurden wir und ein paar andere Eltern angerufen und gefragt, ob wir unsere Kinder an zwei Tagen bereits eine Stunde früher abholen könnten.“

Corona-Maßnahmen haben auch positive Auswirkungen

Doch die neue Organisation bringe auch positive Änderungen mit sich, so die Erzieher. Die Dienstbesprechung halten sie nun einmal wöchentlich ab 17 Uhr von zu Hause als Online-Meeting ab. „Die Sitzungen verlaufen zügiger, da Randgespräche wegfallen“, so Brennecke. Da die Eltern nicht in die Kita dürfen, verabschieden sie sich bereits am Tor von ihrem Nachwuchs. „Es gibt weniger Trennungsproblematiken als vorher“, sagt der Erzieher. Marianne Moormann bestätigt: „Die neue Regelung ist auch für die Eltern ein großes Plus.“

