Enkeltrick, falsche Polizeibeamte, Schockanruf: Die Betrugsmaschen am Telefon, nach denen vor allem ältere Menschen als Opfer zurückbleiben, sind vielfältig. In der Region häufen sich aktuell wieder die Betrugsanrufe. Die Polizeidirektionen in Kiel und Neumünster warnen deshalb und geben Tipps.