Drei dicke Schneekugeln, ein Mund aus kleinen Steinen und als Nase eine Karotte: So sieht der typische Schneemann in Norddeutschland aus. Nach dem ersten Schnee kann man ihn in vielen Vorgärten und Parks sehen.

Dass es auch kreativer geht, beweisen Wettbewerbe in der ganzen Welt. Experten erschaffen dort überlebensgroße Tiere, Büsten, Kaffeekannen oder andere fantasievolle Skulpturen.

Keine Sorge: Ganz so verrückt muss Ihr Foto von einer selbst gebauten Schneefigur nicht sein, doch etwas Fantasie ist schon gefragt. Für eine willkommene Abwechslung im doch etwas monotonen Lockdown-Alltag!

Schneefiguren selbst bauen - Tipps vom Profi

Was Sie beachten sollten, damit Ihre Schneefigur nicht nur hübsch aussieht, sondern auch länger als für ein Foto hält, haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Soweit die Theorie - Ihnen fehlt aber noch die zündende Idee für eine praktische Umsetzung? Stöbern Sie doch einmal in unserer Fotostrecke, in der wir KN-Leserbilder aus dem Schnee gesammelt haben.

Zur Galerie Hire sehen Sie die schönsten Bilder vom Schnee in Schleswig-Holstein im Winter 2020/2021.

KN-online sucht die schönste Schneefigur - jetzt teilnehmen

Jetzt sind sie gefragt: Schicken Sie uns ein Foto Ihrer schönsten Schneefigur, die Sie in Schleswig-Holstein selbst gebaut haben.

Wir sammeln die Bilder in einer Fotostrecke und erstellen aus allen eingesandten Fotos eine Top-10. In einem zweiten Schritt können alle Leser dann ab dem 16. Februar erneut abstimmen. Der Gewinner erhält einem Gutschein über 50 Euro für den Kieler Citti-Park! Und auch unter allen, die abstimmen, verlosen wir diesen Gutschein.

Mitmachen lohnt sich, wir drücken die Daumen und wünschen viel Spaß im Schnee!