Kiel/Gettorf

Gefühlt steckt Schleswig-Holstein schon mitten im Frühling. Sonnenschein und angenehme 15 Grad treiben die Menschen im Februar nach draußen. Anfang des Monats sah es noch ganz anders aus: Weiße Schneepracht statt grüner Wiese. Die Schneemassen stoppten sogar den Kieler Busverkehr. Sie erinnern sich?

Auch im Garten der Familie Hering in Gettorf lag zentimeterhoher Schnee, den Sohn Georg für eine ganz besondere Schneefigur nutzte und damit beim KN-Voting die meisten Stimmen holte. Auf die Idee kam er nicht ganz freiwillig, wie er gegenüber KN-online berichtet: "Wir hatten im Sportunterricht die Aufgabe, eine kreative Schneeskulptur zu bauen."

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Inspiration diente dem 15-Jährigen seine Lieblingsserie aus der Kindheit: "'Shaun das Schaf' habe ich immer bei meinen Großeltern geschaut." Aber wie gestaltet man aus einer Trickfilm-Figur eine echte Schneefigur? Bei der Umsetzung halfen ihm die Tipps vom Schnee-Experten Oliver Hasenfuhs.

Schönste Schneefigur: So baute der Gewinner sein Schaf

"Zuerst habe ich den Schnee in einer Schubkarre gepresst, dann aufgetürmt und zu einem Körper geformt. Das Fell habe ich aus Kugeln geformt, die ich zwei Stunden lang im Schnee gewälzt habe", erzählt Georg Hering. Beim Kopf zeichnete er zunächst eine Schablone vor, teilte damit Schnee auf dem Boden ab und brachte diese dann in Form.

Vom Ergebnis konnte sich später auch Schwester Karla (22) überzeugen, die eigentlich in Kiel wohnt und Eltern und Bruder in Gettorf besuchte. Sie hatte vom KN-Wettbewerb gehört und gleich die Idee, ein Foto vom Schnee-Schaf einzureichen. Mit einem Sieg habe sie dabei aber nicht gerechnet, sagt sie. "Es waren so viele andere schöne Schneefiguren in den Top-10."

Zur Galerie Wir haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, gebeten, uns Fotos von Ihren selbstgebauten Schneefiguren zuzuschicken. Hier zeigen wir die Einsendungen in einer Galerie - und aktualisieren sie immer wieder aufs Neue.

Die KN-Leser hat Georg mit seinem Schaf überzeugt - die meisten Teilnehmer stimmten bis zum 19. Februar für seine Figur. Mit dem Gewinn, einem Gutschein für den Kieler Citti-Park über 50 Euro, möchte Georg seine Schwester zum Essen einladen, sobald es wieder möglich ist. "Wir machen uns dann einen richtig schönen Nachmittag."