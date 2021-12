Schleswig-Holstein

Eine hübsch geschmückte Tanne verleiht jedem Zimmer eine weihnachtliche Atmosphäre. Das beweisen auch die zahlreichen Bilder, die uns Leserinnen und Leser nach unserem Aufruf am 24. Dezember von ihrem Weihnachtsbaum geschickt haben.

In der nächsten Runde es jetzt darum, ein Gewinnerfoto zu küren. Was Sie dafür tun müssen? Es ist ganz einfach: Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke, in der alle Leserbilder nummeriert hinterlegt sind. Wählen Sie Ihren Favoriten und merken Sie sich die Nummer.

Fotostrecke: Die schönsten Weihnachtsbäume 2021 der KN-Leserinnen und KN-Leser

Zur Galerie Eine Auswahl der schönsten Weihnachtsbäume 2021 unserer KN-Leserinnen und KN-Leser.

Schönster Tannenbaum Schleswig-Holsteins: So können Sie abstimmen

Sie haben Ihre Entscheidung getroffen? Dann geben Sie hier bis zum 30. Dezember, 23.30 Uhr, die Nummer Ihrer Lieblingstanne ein. Wer die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte, gewinnt ein Smartphone von Samsung (Galaxy A6, 32 GB).

Der Gewinner oder die Gewinnerin wird Anfang Januar von uns benachrichtigt. Wir drücken allen Teilnehmenden die Daumen und wünschen unseren Leserinnen und Lesern einen guten Rutsch ins Jahr 2022!