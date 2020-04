Ostergeschäft leidet unter Corona-Krise

Kiel

" Osterhasen sind nach wie vor gefragt", sagt Marion Böttcher, Filialleiterin beim Süßwarenhersteller Arko in den Holtenauer Arkaden. Doch nicht mehr in dem Maß, wie sonst. Durch die Kontaktsperre und die geschlossenen Läden seien weniger Kunden unterwegs. Auch, weil der gemütliche Shopping-Bummel wegfalle.

Patrick G. Weber, Geschäftsführer von Arko, bestätigt den Eindruck: "Die Käufer hatten in den letzten Wochen einen anderen Fokus als Süßigkeiten." Das Geschäft zu Ostern sei demzufolge recht verhalten, die Auswirkungen durchaus massiv. "Das ist für uns wie ein Schlag ins Gesicht."

Dabei hat Arko noch einen Großteil der Filialen geöffnet. Kaffee und Tee sind schließlich Grundnahrungsmittel und Süßwaren per Definition Lebenmittel. Nur wenige Filialen mussten aus ökonomischen Gründen geschlossen worden. Etwa dann, wenn durch die Corona-Auflagen alle Geschäfte in der Nachbarschaft geschlossen hätten.

" Ostern fällt für den Handel aus"

Nicht nur Arko beklagt ein Minus im Ostergeschäft. "Der Einzelhandel verzeichnet erhebliche Einbußen", sagt Mareike Petersen, Geschäftsführerin des Handelsverbands Nord. "Neben Weihnachten gehört Ostern mit zu den verkaufsstärksten Zeiten im Jahr."

Doch derzeit sei die Kaufbegeisterung der Konsumenten zurückhaltend, auch der Online-Handel verzeichne einen Rückgang. " Ostern fällt für den Handel, abgesehen vom Lebensmittelhandel, aus."

Supermärkte sind gut besucht

Bei Edeka Fiedler in Kiel-Suchsdorf wirken die Schokohasenberge schon etwas geschrumpft. Manche Fächer für Ostereier in den Pappaufstellern sind bereits leergeräumt. Doch das Angebot ist am Sonnabend, 4. April, noch immer reichhaltig.

Der Supermarkt ist gut besucht, auch wenn ihn die Kunden nur mit einem Einkaufswagen betreten dürfen, um die notwendigen Abstände einzuhalten. Vier Osterhasen hat Barbara Partsch in der Hand. Für ihre Familie. Ostern will sie wie sonst mit leckerem Essen feiern, auch soll es gefärbte Eier, Schokoeier und -hasen geben.

Allerdings werden die Exemplare, die im Einkaufswagen gelandet sind, das Fest wohl nicht erleben. "Wir sind gerade mit vier Menschen im Homeoffice und Osterhasen gibt es bei uns auch schonmal vorher", sagt Partsch lächelnd. Die Einkäufe für die Feiertage werde sie wohl erst kurz vorher erledigen. Dies plant auch ein anderer Kunde. Nur die Schokohasen kauft er bereits jetzt: "Die werden für Frau und Töchter direkt versteckt, wenn ich nach Hause komme."

Supermärkte empfehlen, Ostereinkäufe zu verteilen

"Anders als vor Weihnachten steht die Osterware bis zur Woche vor den Feiertagen", erklärt Markt-Inhaber Sven Fiedler. Eine Einschätzung, die auch andere Supermärkte teilen. Aldi sieht "in Anlehnung an die derzeitige Situation auch im Food-Bereich der Osterartikel eine verstärkte Nachfrage".

Mit Blick auf die kurzfristigen Einkäufe vor den Feiertagen hoffen einige Lebensmittelhändler nun auf ein Umdenken der Konsumenten. Um Anstürme zu den Feiertagen zu vermeiden, bittet Aldi seine Kunden darum, die Einkäufe möglichst frühzeitig zu erledigen und auf die gesamte Woche vor Ostern zu verteilen.

Um die Kundenströme zu entzerren, wird es in den Edeka-Märkten am Montag und Dienstag der Osterwoche, 6. und 7. April, eine Rabattaktion auf Ostersüßwaren geben. Hintergrund seien die zahlreichen behördlichen Empfehlungen, nur eine bestimmte Anzahl an Kunden gleichzeitig in den Markt zu lassen, heißt es aus der Firmenzentrale.

Sven Fiedler geht noch einen Schritt weiter. Er empfiehlt, sich das gute Festtagsessen zu Ostern bei Gastronomen zu bestellen und liefern zu lassen, statt selbst zu kochen. Es sei ein Zeichen der Solidarität mit den aufgrund der Corona-Situation geschlossen Restaurants, so Fiedler. "Wir haben alle etwas davon, wenn die Gastronomen später dann wieder aufmachen können.

