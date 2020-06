Geldautomaten im Visier von Kriminellen

Kiel/Kaltenkirchen

In Kaltenkirchen waren die Sicherheitskräfte am Dienstagmorgen vorbereitet. Beide Täter wurden nach kurzer Flucht gestellt.„Wir hatten im ganzen Jahr 2019 nur fünf Sprengungen, diese in Kaltenkirchen war bereits die sechste in diesem Jahr“, sagt Carola Jeschke, Sprecherin des Landeskriminalamts. Zu den beiden Tatverdächtigen gibt das LKA nur das Alter preis – 18 und 25 Jahre.

Geldautomaten werden immer häufiger gesprengt

Dass die Polizei so spärlich mit ihren Informationen ist, hat ermittlungstaktische Gründe. Ähnlich wie bei der Festnahme der beiden Tatverdächtigen nach der Sprengung in Elmshorn am 28. Mai wollen die Fahnder mithilfe der Täter Informationen über deren Netzwerk erhalten.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um gut organisierte und hochmobile Tätergruppen handelt. Nach Angaben des Bundeskriminalamts führen die Spuren unter anderem in die Niederlande. Der Alarm in der Commerzbank in Kaltenkirchen war gestern nicht der einzige. Auch in der Commerzbank in Mettmann ( Nordrhein-Westfalen) sprengten Täter einen Automaten.

Polizei in Kaltenkirchen war vorbereitet

Fast zeitgleich zur Aktion in Kaltenkirchen krachte es dort um 3.30 Uhr. Bundesweit steigen die Zahlen dieser Sprengungen. Die jüngste Statistik des BKA weist für das Jahr 2018 deutschlandweit 369 Sprengungen aus – ein Anstieg um 38 Prozent gegenüber 2017. Dabei machten die Täter rund 18 Millionen Euro Beute.

Da zuletzt fast alle Sprengungen zwischen drei und vier Uhr erfolgten, hatte sich die Commerzbank vorbereitet. „Zu den Maßnahmen kann ich natürlich nichts sagen“, sagt Commerzbank-Sprecherin Dagmar Bayer gestern. Aus der Polizei-Alarmierung geht aber hervor, dass der Wachdienst der Commerzbank der Schlüssel zum Erfolg war. Eine Videokamera erfasste die Täter beim Betreten der Filiale in Kaltenkirchen. „Der Wachdienst alarmierte sofort die Polizei“, bestätigt auch Carola Jeschke.

Fahnder setzten Hubschrauber der Bundespolizei ein

„Als die Täter die Filiale mit der Beute verlassen wollten, fuhr der erste Streifenwagen vor“, so Jeschke. Die beiden Täter schafften es nicht einmal mehr, in ihren vorbereiteten Fluchtwagen zu steigen. Sie flüchteten zu Fuß über Gärten und Grundstücke durch Kaltenkirchen. „Und dabei verloren die Männer Geldscheine, die dann noch auf den Grundstücken verteilt lagen.“

Die Fahnder setzten sogar einen Hubschrauber der Bundespolizei vom nahen Fliegerhorst Fuhlendorf bei Bad Bramstedt ein. Etwa zwei Kilometer vom Tatort entfernt wurden die beiden Männer in einer Wohnsiedlung gestellt.

Serie in SH begann in Kiel

Die Serie der Sprengungen von Commerzbank-Automaten begann am 14. Januar in Kiel. Danach folgten Automaten in Itzehoe (26. Februar), Maasholm (17. Mai), Elmshorn (28. Mai) und Wahlstedt (11. Juni). Zum Teil hatten sich die Täter die Automaten auch im Hinblick auf möglichst hohe Beute ausgeguckt. Der Automat in Maasholm zum Beispiel war der einzige in der Schlei Gemeinde und kurz vor Aufhebung des Corona-Lockdowns gut gefüllt.

Bisher nur Commerzbank betroffen

Die verursachten Schäden sind enorm. „Zum Teil sind durch die Explosionen die Einrichtungen mit Gefahrstoffen kontaminiert worden“, erklärt Banksprecherin Bayer. Das heißt: Es müssen nicht nur die gesprengten Fenster und Türen repariert, sondern auch die Innenräume saniert werden. Zu konkreten Schadens- und Beutesummen äußert sich die Bank allerdings nicht.

Auch die Frage, warum in Schleswig-Holstein in diesem Jahr bislang nur Automaten der Commerzbank gesprengt wurden, wird nicht beantwortet. Es gibt aber die Vermutung, dass die freie Aufstellung im Raum ein Grund dafür ist. Sind Geldautomaten eingemauert, kommen die Täter meist nicht an die Beute.

Von Sylvana Lublow und Frank Behling