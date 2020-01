Werbung verführt zu Shisha und Zigarette

Kiel

Für die Forscher vom Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord) in Kiel ist das Überraschende an dem Ergebnis: Hier macht die Werbung für ein spezielles Produkt auch andere Produkte für Schüler attraktiver. „Diese Werbung strahlt also aus. Sie erreicht Kinder und Jugendliche und kann sie zum Experimentieren mit E-Zigaretten, Zigaretten und Shishas verführen“, erklärt Prof. Reiner Hanewinkel vom IFT-Nord.

Und der Forscher geht noch weiter: „Jugendliche mit viel Kontakt zu E-Zigarettenwerbung sind möglicherweise besonders empfänglich für den Shisha-Konsum.“ Beide Produkte hätten das Problem, dass sie häufig durch Beimischungen einen völlig anderen, scheinbar harmlosen Geschmack erhalten, der Kinder und Jugendliche anspricht.

Auf Nikotin programmiert

„Die entscheidende Gefahr ist, dass Kinder und Jugendliche mit diesen neuen Rauchprodukten frühzeitig auf Nikotin programmiert und in die Abhängigkeit geführt werden“, betont Hanewinkel.

Für die Studie wurden 4529 Schülerinnen und Schüler von der fünften bis neunten Klasse in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Sachsen befragt – und zwar zweimal in einem Abstand von einem Jahr.

Früher Einstieg durch Werbung

Die Forscher vom IFT Nord in Kiel wollten herausfinden, ob jene Schüler und Schülerinnen, die bisher weder geraucht noch gedampft hatten, ihr Verhalten innerhalb dieses Jahres veränderten und ob sich einen Zusammenhang mit der Werbung nachweisen ließ. Dazu wurde den Probanden die Werbung für verschiedene E-Zigaretten ohne Produktnamen vorgelegt.

Dabei zeigte sich insgesamt eine deutliche Anziehungskraft der Produkte: Ohne Kontakt zu Werbung experimentierte jeder zehnte Jugendliche im Verlauf des Jahres mit E-Zigaretten. Diese Anziehungskraft wurde durch Werbung massiv erhöht. Bei mindestens zehn Werbekontakten hatten fast doppelt so viele Jugendliche zur E-Zigarette gegriffen (plus 95 Prozent). Damit erhärten sich erste Ergebnisse aus dem Jahr 2018.

Werbeverbot notwendig

Vor allem: Durch die Werbekontakte stieg das Risiko für den Konsum traditioneller Zigaretten um bis zu 125 Prozent. Bei Wasserpfeifen, den sogenannten Shishas, zeigt die neue Studie sogar einen Anstieg um bis zu 200 Prozent.

„Der negative Effekt von Werbung für E-Zigaretten auf Jugendliche ist nachweislich größer als bislang angenommen“, sagt Andreas Storm, Vorstandschef der DAK, die die Studie gefördert hat. Für Hanewinkel ist es dringend an der Zeit, zu handeln und die Werbung für E-Zigaretten, Zigaretten und Co. zu verbieten. „In allen anderen EU-Staaten gibt es schon seit Jahren ein Außenwerbeverbot für Zigaretten. Hierzu hat sich Deutschland auch vertraglich verpflichtet und sollte seinen Verpflichtungen endlich nachkommen.“

In den USA hatten im vergangenen Jahr etliche Todesfälle nach dem Konsum von E-Zigaretten für Aufsehen gesorgt.

Lungenkrebs führt Todesliste an

Die jüngsten Zahlen aus dem Krebsregister Schleswig-Holstein zeigen, dass Lungenkrebs die häufigste Krebstodesursache im Land ist. Lange war bei Frauen die Sterblichkeit durch Brustkrebs höher. Inzwischen liegt der Lungenkrebs bei Männern und bei Frauen bei den Todesursachen im Krebsregister an erster Stelle.

Beim Deutschen Krebsforschungszentrum geht man davon aus, dass bei neun von zehn Männern der Lungenkrebs auf das Rauchen zurückzuführen ist. Bei Frauen ist dies bei sechs von zehn Erkrankungen der Fall. Wichtigste Vorbeugemaßnahme sei deshalb, nicht zu rauchen oder mit dem Rauchen aufzuhören. Je länger man Nichtraucher ist, desto mehr sinke das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken.

