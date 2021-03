Kiel/Hamburg

Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge befassen sich junge Menschen meist erst dann mit Finanzfragen, wenn es dafür einen konkreten Anlass gibt. Etwa ein Viertel beschäftigt sich alleine aus Neugier heraus mit dem Thema. Zwei von ihnen sind die Kielerinnen Laura Paczos und Anna Prestin.

Die 17-Jährigen sitzen mit 18 weiteren Jugendlichen aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern im Schülerbeirat der Bundesbank und diskutieren dort über aktuelle Aspekte der Geld- und Wirtschaftspolitik. Besonders interessieren die beiden Schülerinnen vom RBZ Wirtschaft jetzt die Folgen der Corona-Pandemie für die Märkte.

Jugendliche haben keine Angst, auf Schuldenberg sitzen zu bleiben

„Es fehlt vielen Leuten nicht nur persönlich das Geld. Der Staat hat sich wegen der Corona-Krise verschuldet. Deutschland gibt viel Geld aus, um Unternehmen wirtschaftlich zu retten, das kann problematisch sein“, glaubt Anna.

Angst davor, dass sie als nachfolgende Generation auf einem untilgbaren Schuldenberg sitzen bleiben, haben die 17-Jährigen aber nicht. „Ich denke, es wird machbar sein, die Schulden wieder abzuzahlen. Ich mache mir darüber persönlich keine Sorgen“, sagt Laura.

Führt mehr Konsum nach der Krise zu einer Inflation?

Auch, dass die Verbraucherpreise in Deutschland zuletzt stark gestiegen sind, sehen die Schülerinnen gelassen. Weil Geschäfte, Gastronomie und Hotels geschlossen sind, geben die Menschen derzeit weniger aus. Ökonomen gehen davon aus, dass einige nach dem Lockdown ihre Anschaffungen nachholen und bei hoher Nachfrage die Preise weiter in die Höhe gehen.

Panik vor einer Inflation haben die Schülerinnen trotzdem nicht. Laura gibt zu bedenken, dass viele Leute gerade nur in Kurzarbeit sind und nicht viel Geld zum Konsumieren haben. „Bestimmt wird mehr gekauft, wenn alles wieder geöffnet ist, aber nicht so viel, dass es zu einer richtig großen Inflation kommen kann.“

Zustimmung bekommt sie von Bundesbank-Sprecher Jörn Eckhoff. „Wir erwarten, dass wir im Laufe dieses Jahres für eine gewisse Zeit eine höhere Inflationsrate sehen werden, als wir es zuletzt gewohnt waren. Das kann an die drei Prozent herangehen, möglicherweise sogar etwas darüber.“ Die Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer spiele hier eine Rolle, Ölpreise und statistische Effekte seien ebenfalls Treiber. Danach werde sich die Rate wieder abschwächen.

Beide Schülerinnen haben noch ein Sparbuch

Obwohl über Zinsen nicht mehr viel zu holen ist, haben die Teenager noch ganz klassisch ein Sparbuch. Das hatten ihnen ihre Eltern angelegt. „Ich habe darauf zwar noch ein bisschen Geld, aber wenn ich etwas sparen will, lege ich das eher in ein Kästchen“, sagt Laura.

Aktiengeschäfte machen beide noch nicht. In ihrem Freundeskreis investierten aber schon einige in Aktien, erzählt Anna.

"Beim digitalen Bezahlen kann leicht verfolgt werden, was man kauft"

Einem Abschied vom Bargeld stehen sie zwiegespalten gegenüber. Je mehr sich die Welt digitalisiere, desto mehr Bezahlung werde auch über diese Kanäle laufen. „Einerseits ist es sicherer, kein Bargeld dabei zu haben, weil man zum Beispiel auf der Straße deswegen nicht überfallen werden kann. Andererseits kann beim digitalen Bezahlen sehr leicht verfolgt werden, was man kauft und welche Interessen man hat“, findet Laura.

Sie habe den Eindruck, dass Bargeld eine tiefe Verwurzelung in der deutschen Kultur habe, sagt Anna. „Ich zahle auch lieber bar, weil ich so einen besseren Überblick habe, was ich ausgebe.“ Corona habe aber bei vielen zum Umdenken geführt, glaubt die Schülerin.

Laut Eckhoff zeigen die Statistiken, dass der Anteil an Barzahlungen im Corona-Jahr deutlich zurückgegangen ist. An der Ladenkasse griffen die Menschen stattdessen vermehrt auf Kartenzahlungen zurück, wobei das kontaktlose Bezahlen eine immer größere Rolle spiele. Weil Teile des Einzelhandels geschlossen waren, gab es zudem weniger Möglichkeiten, Bargeld zu benutzen. Später werde sich zeigen, ob ein Gewohnheitseffekt einsetze oder die Bevölkerung wieder stärker auf Bargeld umschwenke.

Konzepte für grüne Finanzierung finden die Schülerinnen spannend

Auf ihrer nächsten Sitzung im Mai wollen die beiden Schülerinnen das erörtern. Auch die Frage, ob es klug wäre, Kredite in Richtung ökologischer Entwicklungen zu lenken, würden sie gern mitnehmen. „Umwelt ist in unserer Generation ein sehr großes Thema. Ich finde es interessant und auch wichtig, in diese Richtung zu denken“, sagt Anna.

Der Bundesbank sei es wichtig, mit jungen Menschen über solche Zukunftsfragen ins Gespräch zu kommen, sagt Eickhoff. Der Input diene insbesondere dazu, Programme zur ökonomischen Bildung an die Interessen der Schüler anzupassen.