Wie teuer wird die Anbindung an die feste Fehmarnbeltquerung auf deutscher Seite? Der Rechnungshof geht jetzt von 3,5 Milliarden Euro aus – was die Bahn bestreitet. Der Anstieg beruht auch auf Zugeständnissen an die Anwohner. Ministerpräsident Günther hat eine klare Position.