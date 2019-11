Die Erzieherinnen in der GEW fordern Verbesserungen in dem geplanten neuen Kita-Gesetz. Auf dem Fachtag in Neumünster wurde eine Unterschriftenaktion gestartet, in der Nachbesserungen gefordert werden. Es ging aber auch um Themen wie „Nazi-Alarm in der Kita – wie umgehen mit rechtsextremen Eltern?“.