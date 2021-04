Kiel

Ein Leser aus Gettorf hat eine interessante Beobachtung gemacht: „In meinem Bekanntenkreis gab es in den letzten Monaten drei Corona-Infektionen. In zwei Fällen haben sich auch die anderen Familienmitglieder angesteckt, im dritten Fall blieben die Familienmitglieder verschont – in diesem Fall die Eltern. Der einzige Unterschied war, dass diese Eltern gegen Grippe geimpft waren.“ Der Leser fragt sich nun, ob die Grippeschutzimpfung die Eltern vielleicht geschützt hat.

Dass die Eltern sich nicht infiziert haben, kann viele Ursachen haben. Möglicherweise war in den beiden anderen Fälle die britische Mutante am Werk, oder die Angehörigen haben sich unterschiedlich geschützt.

Es kann möglicherweise aber tatsächlich auch die Grippeschutzimpfung eine Rolle gespielt haben. Das zumindest legt eine Studie aus Italien nahe, für die öffentliche Datenbanken aus 20 Regionen analysiert wurden. Anlass waren Hinweise, dass es einen schützenden Effekt der Grippeschutzimpfung auch bei Corona-Infektionen geben könnte.

Die Ergebnisse deuten tatsächlich auf einen Vorteil der jährlichen Grippeimpfung hin: Häufigkeit und Schwere von Covid-19 war dort reduziert, wo sich die Personen vorher gegen Grippe hatten impfen lassen. Die Influenza-Impfung kann demnach zumindest das Risiko der Ansteckung etwas reduzieren. Die Autoren halten die Grippeschutzimpfung besonders wichtig für ältere, chronisch Kranke, Personal im Gesundheitswesen und in Berufen mit vielen Kontakten.