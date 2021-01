Kiel

Am kommenden Mittwoch erwartet der Landtag eine geballte Debatte zur Bildungspolitik und insbesondere zur Frage, welche Perspektiven Prien dem Präsenzunterricht einräumt und wie sie den Digitalunterricht fortsetzen will. Soll über die Öffnung weiterhin landesweit entschieden werden, wenn die Inzidenzwerte so unterschiedlich ausfallen?

Schüler drohen, den Anschluss zu verlieren

Der Deutsche Lehrerverband forderte angesichts der anhaltenden Schulschließungen inzwischen, lernschwachen Schülern bundesweit ein freiwilliges Wiederholungsjahr anzubieten. Nach Auffassung des Verbandspräsidenten Heinz-Peter Meidinger besteht vor allem in sozial schwachen Familien die Gefahr, dass Kinder und Jugendliche im Homeschooling den Anschluss verpassen und bei den Abschlussprüfungen scheitern.

„Es gibt eine Schülergruppe, die ein Jahr zusätzlich braucht“, sagte Meidinger. Ideen wie automatische Versetzungen, ein halbes Extra-Schuljahr oder einen generellen Verzicht auf Sitzenbleiben, wie es unter anderem Schleswig-Holstein praktiziert, wies er ebenso zurück wie einen Verzicht auf Abschlussprüfungen. „Mich wundert, dass diese Forderung ausgerechnet von Vertretern kommt, die stets den Wert von Bildung betonen“, sagte er.

Meidinger betonte, dass man ein solches Angebot inhaltlich attraktiv gestalten müsse. „Das ist kein Selbstläufer.“ Lehrer müssten anzusprechende Schüler identifizieren und mit den Eltern intensive Beratungsgespräche führen. Auch mache es einen Unterschied, wenn sich ein beträchtlicher Anteil von Schülern zur Wiederholung entschließt. „Die Gruppe erleichtert Kindern und Jugendlichen einen solchen Schritt. Eine individuelle Wiederholung ist dagegen seit jeher schwierig, weil man in der fremden Gruppe schnell zum Außenseiter wird.“

Freiwilliges Wiederholen soll kein Regelfall werden

Der CDU-Bildungspolitiker Tobias von der Heide bezeichnete den Vorstoß als „sympathische Idee“. Allerdings dürfe das freiwillige Wiederholen nicht zum Regelfall werden. Positiv äußerte sich auch FDP-Fraktionsvize Anita Klahn. „Es ist allemal besser, ein Jahr dranzuhängen, als mit Defiziten ins nächste Schuljahr zu gehen und dort den Anschluss zu verlieren.“

Die SPD ging dagegen auf Distanz. Wer das Klassenziel nicht erreicht, muss die Klasse wiederholen? „Das ist ein antiquiertes Verständnis von Bildung und Schule“, sagte der Abgeordnete Martin Habersaat. Schleswig-Holstein habe Sitzenbleiben nicht ohne Grund weitgehend abgeschafft. „Und auch wenn man es jetzt nicht Sitzenbleiben nennen will, ist doch der Grundgedanke derselbe.“

Die Grünen-Schulpolitikerin Ines Strehlau warb dagegen für neue Wege. „In dieser außergewöhnlichen Situation brauchen wir flexible Lösungen“, sagte sie. „Das freiwillige Wiederholen könnte so eine Lösung sein.“ Die Schüler seien ganz unterschiedlich mit dem Distanzlernen zurechtgekommen. Deshalb sei es wichtig, die zu unterstützen, die im aktuellen Schuljahr Defizite aufgebaut haben.