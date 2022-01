Kiel

Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein haben am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse bekommen. Zwar läuft seit der Pandemie an Schulen viel mehr digital als vorher, Noten gibt es aber nach wie vor auf Papier. Doch der Ruf nach digitalen Zeugnissen wird lauter.

„Digitale Zeugnisse müssten eigentlich längst selbstverständlich sein. Wir fragen uns, woran das scheitert“, sagt Ben Fricke von der Landesschülervertretung der Gymnasien. Die Schüler Union geht noch weiter. Sie fordert, dass nicht nur das Zeugnis, sondern auch Zwischenstände im Halbjahr wie mündliche Noten allen Jugendlichen digital zugänglich sein sollten. „Dafür müssten endlich datenschutzkonforme Lösungen gefunden werden“, so Landeschef Leon Lienau.

SSW: Digitale Zeugnisse sparen Zeit und Geld bei Bewerbungen

In Dänemark sind digitale Zeugnisse schon verbreitet. Laut der bildungspolitischen Sprecherin des SSW, Jette Waldinger-Thiering, ist das ein gutes Vorbild. Junge Menschen müssten für Bewerbungen um Studien- oder Ausbildungsplätze meist online ihre Unterlagen einreichen. „In digitalen Bewerbungsprozessen ersparen digitale Zeugnisse Zeit, Aufwand und teilweise sogar Geld, da kostenpflichtige beglaubigte Kopien der Zeugnisse nicht erstellt werden müssen.“ Weil sich das Einscannen erübrige, bekämen Empfänger zudem die Dokumente in besserer Qualität.

„Das Onlinezugangsgesetz gibt vor, dass Bürger und Unternehmen bis Ende 2022 alle Verwaltungsleistungen direkt, einfach und sicher online nutzen können“, sagt Martin Habersaat (SPD). Dazu gehörten Zeugnisse. „Insgesamt hängt Schleswig-Holstein hier zurück.“ Er hoffe, dass das Land die notwendigen Vorbereitungen treffe.

Testphase läuft in drei Bundesländern

An einem Feldversuch unter der Federführung Sachsen-Anhalts beteiligt sich der Norden nicht, bringt sich aber laut Bildungsministerium in die Arbeitsgruppe ein. Die Bundesdruckerei und die IT-Genossenschaft Govdigital arbeiten an einem System mit Blockchain-Technologie, um fälschungssichere Zeugnisse zu erstellen. Schulen sollen ihre Zeugnisdaten an die Druckerei übermitteln können, die sie mit einer digitalen Signatur verschlüsselt.

Der Prototyp wird in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Rheinland-Pfalz getestet. Anita Klahn (FDP) wünscht sich, dass auch Schleswig-Holstein zeitnah Schulen in den Feldversuch schickt. In der ersten Jahreshälfte sollen sich weitere Länder anschließen können, geplant ist der Übergang zum Echtbetrieb im Jahr 2023. „Bis ein System zur Erstellung digitaler Zeugnisse flächendeckend in Deutschland nutzbar ist, wird noch Zeit vergehen“, heißt es aus Sachsen-Anhalt.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sieht Vorteile für digitale Bewerbungsprozesse, das Zeugnis aus Papier ganz ausrangieren, will sie aber nicht. „Es wäre ein Verlust, wenn auf den persönlichen Akt der Zeugnisausgabe, den gemeinsamen Rückblick auf das Schuljahr und entsprechende Rituale zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern verzichtet werden würde.“ Die Umsetzung hänge von den Ergebnissen des Pilotprojekts ab.