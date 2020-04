Handel, Schulen, Gastronomie: So geht es in Schleswig-Holstein weiter

Kiel

Die massiven Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus sollen in Schleswig-Holstein teilweise gelockert werden. Das stößt auf Zustimmung, aber es gibt auch Kritik. Hier die geplanten Schritte im Detail – und die Reaktionen darauf.

Erlaubt bis 800 Quadratmeter: Der Handel ist gespalten

Bund und Länder wollen Geschäften bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen möglichst bald wieder Öffnungen erlauben. Unabhängig von der Verkaufsfläche sollen nach dem Entwurf Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen wieder öffnen dürfen.

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) ist die Neuregelung immer noch zu restriktiv. Er will sich vor allem dafür einsetzen, dass der Tourismus wieder angefahren werden kann. „Im nächsten Schritt wäre es schlau, die Gastronomie mit Einschränkungen wieder zu öffnen und auch die Nutzung von Zweitwohnungen wieder zu gestatten. Das werden wir intern beraten“, sagte der Minister.

Freude und Frust im Handel

Während sich kleinere Geschäfte freuen, ist der Frust bei Händlern mit größeren Läden groß. Armin Möller vom Bastelbedarfsgeschäft Wolle und Hobby sagt: "Diese Begrenzung der Verkaufsfläche ist aus meiner Sicht echter Schwachsinn." Auch auf größeren Verkaufsflächen könne ein guter Infektionsschutz umgesetzt werden, so der Kaufmann.

Dennoch befürchten auch kleinere Läden wie der Büroartikel- und Möbelspezialist Hugo Hamann einen Absatzeinbruch in 2020. "Den können wir in diesem Jahr auf keinen Fall wieder ausgleichen."

Karsten Bärschneider vom Einkaufszentrum Sophienhof in Kiel geht davon aus, dass die meisten Geschäfte wieder öffnen werden. Lediglich die großen Läden wie Peek & Cloppenburg müssten geschlossen bleiben. Ob indes das Designer Outlet in Neumünster öffnen darf, ist noch ungewiss.

Großveranstaltungen fallen aus: WOA abgesagt

Bis einschließlich 31. August 2020 soll es keine Großveranstaltungen in Schleswig-Holstein geben. Genau definiert ist allerdings noch nicht, ab wann eine Großveranstaltung eine Großveranstaltung ist.

Unter den Absagen ist auch die des Wacken Open Air. Festival-Mitbegründer Holger Hübner schrieb am Donnerstag an seine Fans: „Wir stehen vor einer Situation, wie wir sie in 30 Jahren noch nicht erlebt haben, denn wir müssen schweren Herzens mitteilen, dass es in diesem Jahr leider kein Wacken Open Air geben wird.“ In 106 Tagen wäre das Heavy-Metal-Festival mit den Wacken Firefighters eröffnet worden. Die nach Aussage der Organisatoren größte Veranstaltung ihrer Art wollte dieses Jahr Bands wie Slipknot, Annihilator und Judas Priest ins Land holen.

Auch die Karl-May-Spiele sind zum Opfer des Coronavirus geworden. Bereits am Mittwochabend hat die Kalkberg GmbH die Saison 2020 nach einer Krisensitzung abgesagt. „Wir werden die Inszenierung im kommenden Jahr genau so auf die Bühne bringen, wie wir es schon für dieses Jahr geplant hatten“, versicherte die Karl-May-Chefin Ute Thienel.

Doch nicht nur Wacken und Bad Segeberg werden von der Neuregelung der Landeregierung hart getroffen. In Eckernförde steht bereits fest, dass die beiden Strand-Open-Airs nicht im Juli stattfinden werden. Sprottentage und Piratenspektakel sind mit der neuen Regelung ebenso gestrichen wie im Sommer der Fischmarkt. In den nächsten Tagen wird darüber beraten, ob die Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr nachgeholt werden können.

Der Rendsburger Herbst und die NordArt sind in der Kreisstadt bereits abgesagt. Das Achter-Rennen "Canal-Cup" und Landwirtschaftsmesse " Norla" haben nach Auskunft der Veranstalter noch nicht über eine Austragung entschieden.

Holstenhallen-Geschäftsführer Dirk Iwersen aus Neumünster wartet unterdessen noch auf eine genaue Definition der Landesregierung. Ob eine Großveranstaltung bei 100 oder 10.000 Besuchern beginne, sei für das größte Messezentrum in Schleswig-Holstein entscheidend, so Iwersen.

Neustart Anfang Mai: Friseure packen wieder an

Für Friseure gibt es in der Corona-Krise eine Perspektive: Ab dem 4. Mai dürfen sie ihre Türen wieder für Kunden öffnen, allerdings mit Einschränkungen. Das Corona-Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel hat am Mittwoch vorgeschlagen, dass ein Betrieb „unter Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung“ möglich sein soll. Was genau vorgeschrieben ist, wurde zunächst nicht bekannt.

Zoos bleiben vorerst weiter zu – ebenso Spiel- und Bolzplätze

Auch Zoos und botanische Gärten müssen nach den Beschlüssen von Bund und Ländern weiter geschlossen bleiben. Ebenso enttäuschend für die Kinder: Auch Spiel- und Bolzplätze bleiben weiterhin geschlossen.

Masken werden empfohlen - aber nicht vorgeschrieben

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder sind sich einige: Es gibt keine Maskenpflicht, aber die "dringende Empfehlung", sogenannte Alltagsmasken im Nahverkehr und beim Einkauf zu tragen.

Verbraucher sollten Reisen nicht vorzeitig stornieren

Bis Anfang Mai sind Urlaubsreisen nach heutigem Stand nicht möglich. Verbraucher haben damit ein Recht auf Erstattung der Kosten. Doch was ist mit später stattfindenden Reisen?

Nach Aussage der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein ist derzeit noch vollkommen unklar, ob die derzeit geltende weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes am 3. Mai aufgehoben wird. Selbst wenn das der Fall ist, könnten Einreisebeschränkungen in einigen Ländern den Urlaub weiterhin unmöglich machen.

"Wer auf Zeit spielen und die anstehenden Zahlungen für eine Pauschalreise hinauszögern will, kann sich auf Folgendes berufen: Kommt der Kunde mit der Zahlung des Reisepreises in Verzug, kann der Reiseveranstalter erst nach einer Mahnung und Setzen einer angemessenen Zahlungsfrist (in der Regel 14 Tage) vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen.

Der Reiseveranstalter darf außerdem erst dann eine Zahlung vor Reiseende fordern oder annehmen, wenn er einen Sicherungsschein übergeben hat. Dieser sichert den Kunden im Fall einer Insolvenz des Veranstalters ab", so die Verbraucherzentrale.

Mehr aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.