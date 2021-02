Kiel

Erste Vermutungen gibt es bereits: Eltern und Kinder in Schleswig-Holstein können möglicherweise mit ersten Öffnungen von Schulen und Kindergärten noch im Februar rechnen. Darauf weist zumindest ein Beschlussentwurf hin, der vor der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz bekannt wurde.

"Die Länder entscheiden im Rahmen ihrer Kultushoheit über die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht und die Ausweitung des Angebots der Kindertagesbetreuung", heißt es in dem Papier, das laut der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochmorgen vom Kanzleramt an die Länder verschickt wurde.

Bundeskanzlerin will Verlängerung des Corona-Lockdowns bis 14. März

Grundsätzlich wird darin eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. März vorgeschlagen. Bei dem Entwurf soll es sich um eine Vorabstimmung mit den Ländern Berlin und Bayern handeln. Berlin hat derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz, Bayern die Stellvertretung.

Schleswig-Holsteins Landesregierung dürfte ein derartiger Beschluss entgegenkommen, zumindest im Hinblick auf Schulen und Kitas. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Dienstag noch einmal betont, dass Schulen und Kitas die höchste Priorität bei Lockerungen vom aktuellen Corona-Lockdown haben. Zudem sagte er, dass erste Öffnungen aus seiner Sicht bereits im Februar "möglich und wünschenswert" seien.

Die Frage sei nicht ob, sondern wann Schulen und Kitas geöffnet werden, so Günther. "Der Zeitpunkt für diese Öffnungen wird morgen definitiv bekanntgegeben", so der Regierungschef am Dienstag. Günther will sie am Mittwochabend im Anschluss an die Bund-Länder-Beratungen und Gesprächen mit seinen Kieler Koalitionspartnern verkünden.

Corona-Tests für Lehrkräfte und Kita-Personal in Schleswig-Holstein

In Günthers eigenem Perspektivplan sind bereits konkrete Öffnungsschritte für Schulen und Kitas berücksichtigt. Etwa, wenn die Inzidenz drei Wochen lang stabil unter 100 liegt. Das ist in Schleswig-Holstein der Fall. Am Dienstagabend betrug der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 60,4.

In dem Fall beginnt in den Kitas laut Perspektivplan von Ministerpräsident Daniel Günther ein eingeschränkter Regelbetrieb. Für die Jahrgänge 1 bis 6 an den Schulen ist Präsenzunterricht vorgesehen. "Für die Jahrgänge 7 bis 13 bleibt es – mit Ausnahme der Abschlussklassen – beim Distanzlernen", heißt es in dem Ende Januar vorgestellten Papier.

Ob es bereits ab kommenden Montag dazu kommt, ist hingegen fraglich. Daniel Günther sagte am Dienstag: "Eine Öffnung bedeutet auch immer, dass sich Schulen und Kitas darauf einstellen müssen." Zudem strebt die Landesregierung offenbar an, Lehrkräfte und Kita-Personal regelmäßig auf das Coronavirus zu testen. Das werde bereits vorbereitet.

Wie das angekündigte Testregime konkret aussieht und ob Schul- und Kita-Öffnungen davon abhängen, ist nicht bekannt. Der Ministerpräsident werde sich dazu nach den Bund-Länder-Beratungen äußern, hieß es dazu am Mittwochmittag aus der Staatskanzlei.

Corona-Lockdown in Schleswig-Holstein: Friseure öffnen möglicherweise am 1. März

Der aktuelle Lockdown mit weitgehend geschlossenen Schulen, Kitas, Geschäften, Gaststätten und Freizeiteinrichtungen gilt bis Sonntag. Mit Spannung wird erwartet, was Bund und Länder heute für die Zeit danach beschließen. Die Beratungen beginnen um 14 Uhr.

Friseurbetriebe sollen dem am Mittwochmorgen bekannt gewordenen Beschlussentwurf zufolge unter Auflagen "zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts mit Reservierungen sowie unter Nutzung medizinischer Masken" ab 1. März wieder öffnen dürfen. Weitere Öffnungsschritte sind in dem Papier nicht genannt.

Zudem muss abgewartet werden, ob sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten tatsächlich auf eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. März einigen kann. Endgültige Entscheidungen sind erst am Ende der Beratungen zu erwarten, voraussichtlich am späten Abend.