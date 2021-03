Kiel

In Schleswig-Holstein gibt die Landesregierung einmal pro Woche Entscheidungen zum weiteren Vorgehen in Schulen, Krippen, in Kitas und Horten sowie für den Einzelhandel bekannt. Denn abhängig von den Inzidenzwerten in den Kreisen und kreisfreien Städten bleiben die Lockerungen bestehen oder werden zurückgefahren.

Was in den Kreisen und kreisfreien Städten für Schulen, Kitas, Krippen, Horte und den Einzelhandel aktuell gilt, erfahren Sie in unserer Übersicht. Sie wird einmal wöchentlich aktualisiert.

Was bleibt offen? Was schließt? Übersicht für Schleswig-Holstein



+++ Diese Regelung gilt ab Montag, 15. März, in Schleswig-Holstein +++





Regelung für Schulen



Für die Schulen in vier Kreisen und einer kreisfreien Stadt gilt ab dem kommenden Montag, 15. März: In Flensburg kommen die Jahrgangsstufen 1 bis 6 im Wechselunterricht in die Schule. Die übrigen Jahrgangsstufen lernen weiterhin in Distanz; die Abschlussjahrgänge können sich unverändert vorbereiten. Im Kreis Schleswig-Flensburg starten die Jahrgangsstufen 1 bis 6 im Präsenzunterricht. Die Jahrgangsstufen 7 bis 13 kommen in den Wechselunterricht; die Abschlussjahrgänge können sich unverändert vorbereiten. Die Regelung gilt für den gesamten Kreis, inklusive der Randgemeinden von Flensburg. Im Kreis Stormarn bleiben die Jahrgangsstufen 1 bis 6 im Präsenzunterricht. Die Jahrgangsstufen 7 bis 13 kommen in den Wechselunterricht; die Abschlussjahrgänge können sich unverändert vorbereiten. Im Kreis Herzogtum Lauenburg bleiben die Jahrgangsstufen 1 bis 6 im Wechselunterricht. Die Jahrgangsstufen 7 bis 13 lernen weiterhin in Distanz; die Abschlussjahrgänge können sich unverändert vorbereiten. Im Kreis Segeberg wechseln die Jahrgangsstufen 1 bis 6 in den Wechselunterricht. Die Jahrgangsstufen 7 bis 13 lernen weiterhin in Distanz; die Abschlussjahrgänge können sich unverändert vorbereiten. In allen anderen Kreisen und kreisfreien Städten sind die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 im Präsenzunterricht, Kinder und Jugendliche ab der 7. Klasse sind im Wechselunterricht.



Regelung für Kitas, Krippen und Horte



Seit dem 22. Februar befinden sich die meisten Krippen, Kitas und Horte in Schleswig-Holstein im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.



Am 15. März können auch die Einrichtungen in Lübeck und Pinneberg den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen aufnehmen. Segeberg : Ab dem 15. März kehren die Kitas, Krippen und Horte angesichts verschiedener Ausbruchsgeschehen wieder vom Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück. Flensburg : Geht ab dem 15. März in den eingeschränkten Regelbetrieb. Schleswig-Flensburg : Der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen wird auch in den Gemeinden aufgenommen, die bislang im eingeschränkten Regelbetrieb liefen. Herzogtum Lauenburg : Bleibt beim eingeschränkten Regelbetrieb. Stormarn : Bleibt beim Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.

Regelung für den Einzelhandel, Museen uvm.



Beschlossen wurde vom Land, dass der Einzelhandel in Schleswig-Holstein weiterhin geöffnet bleiben darf. Wirtschaftsminister Dr. Bernd Buchholz sagte dazu: „Angesichts einer seit neun Tagen stabilen Zahl von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche ist die weitere Öffnung des Einzelhandels ebenso konsequent und verantwortbar wie behutsam.“



Diese Bewertung der Pandemielage für die jeweils kommende Woche betrifft gemäß Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz auch weitere Bereiche wie Museen und Galerien und den kontaktfreien Sport, wo sich ebenfalls keine Änderungen ergeben.



Einschränkungen für die Stadt Flensburg



Für die Stadt Flensburg werden auch für die kommende Woche weitere Beschränkungen aufgrund des erhöhten Infektionsgeschehens gelten, allerdings mit einigen Erleichterungen. Die Details hierzu werden durch die Stadt veröffentlicht. Für die Schulen in vier Kreisen und einer kreisfreien Stadt gilt ab dem kommenden Montag, 15. März:In allen anderen Kreisen und kreisfreien Städten sind die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 im Präsenzunterricht, Kinder und Jugendliche ab der 7. Klasse sind im Wechselunterricht.Seit dem 22. Februar befinden sich die meisten Krippen, Kitas und Horte in Schleswig-Holstein im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.Beschlossen wurde vom Land, dass der Einzelhandel in Schleswig-Holstein weiterhin geöffnet bleiben darf. Wirtschaftsminister Dr. Bernd Buchholz sagte dazu: „Angesichts einer seit neun Tagen stabilen Zahl von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche ist die weitere Öffnung des Einzelhandels ebenso konsequent und verantwortbar wie behutsam.“Für die Stadt Flensburg werden auch für die kommende Woche weitere Beschränkungen aufgrund des erhöhten Infektionsgeschehens gelten, allerdings mit einigen Erleichterungen. Die Details hierzu werden durch die Stadt veröffentlicht.

Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Stufenplan - Was sich wann ändern soll:

STUFE EINS: Wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, greift eine Notbremse. Dann gelten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag wieder die Regeln, die im Lockdown bis zum 7. März in Schleswig-Holstein gegriffen haben. Das heißt: Ein Haushalt und eine weitere Person dürfen sich treffen, Kinder bis 14 Jahre ausgenommen.

STUFE ZWEI: Schulen und Friseure dürfen öffnen, ebenso Buchläden, Blumengeschäfte und Gartenmärkte sowie der Einzelhandel des täglichen Bedarfs. Bei größerer Ladenfläche sind mehr Kunden erlaubt. Sogenannte körpernahe Dienstleistungen wie etwa Massagen sollen wieder erlaubt werden. Auch der Unterricht in Fahr- und Flugschulen soll wieder losgehen. Kunden müssen einen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest vorweisen, falls sie bei ihrem Termin die Maske nicht aufbehalten können (zum Beispiel bei Kosmetik oder Rasuren).

STUFE DREI:

Stabile 7-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner: Weitere Öffnungen landesweit oder regional im Einzelhandel, Museen, Galerien, Zoos, botanischen Gärten und Gedenkstätten möglich. An der frischen Luft kann eine bestimmte Anzahl an Personen kontaktfrei zusammen Sport treiben.

Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen bei mehr als 50 Neuinfektionen ODER stabile oder sinkende Inzidenz von unter 100: Einzelhandel sowie Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten und Gedenkstätten können Termine zum Einkauf oder Besuch vergeben. Maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten können draußen gemeinsam Sport treiben. Bei Kindern bis 14 Jahren ist eine Gruppe von bis zu zwanzig erlaubt.

STUFE VIER (frühestens ab 22. März):

Voraussetzung ist eine 7-Tage-Inzidenz, die sich in der dritten Stufe 14 Tage lang nicht verschlechtert hat.

Inzidenz stabil unter 50 Neuinfektionen: Öffnung von Außengastronomie, Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos. Kontaktfreier Sport drinnen, Kontaktsport draußen erlaubt.

Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen bei mehr als 50 ODER Inzidenz stabil oder sinkend unter 100 Neuinfektionen: Öffnung der Außengastronomie mit Terminbuchung. Ein tagesaktueller Covid-19-Test ist nötig, wenn sich mehrere Haushalte einen Tisch teilen, für den Besuch von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos. Das Gleiche gilt für kontaktfreien Sport drinnen oder Kontaktsport draußen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

STUFE FÜNF (frühestens ab 5. April):

Voraussetzung ist eine 7-Tage-Inzidenz, die sich in der vierten Stufe 14 Tage lang nicht verschlechtert hat.

Inzidenz stabil unter 50 Neuinfektionen: Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmern an frischer Luft, Kontaktsport drinnen.

Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen bei mehr als 50 ODER stabile oder sinkende Inzidenz unter 100 Neuinfektionen: Weitere Öffnung des Einzelhandels mit Kundenbegrenzung, kontaktfreier Sport drinnen, Kontaktsport ohne Testzwang draußen.

Für die Stufen drei bis fünf gibt es - ähnlich der Kontaktregelung - eine NOTBREMSE: Wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei über 100 liegt, gelten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag wieder die Regeln, die bis zum 7. März griffen.