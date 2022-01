Neuer Höchststand - Am ersten Schultag: 665 positive Schnelltests an Schulen in SH

Die hohen Corona-Zahlen machen sich auch in den Schulen bemerkbar. Am ersten Schultag wurden an Schleswig-Holsteins Schulen insgesamt 663 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrkräfte positiv auf das Coronavirus getestet. Auch die Inzidenz ist bei Kindern und Jugendlichen deutlich angestiegen.