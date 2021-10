Kiel

Am Montag endet in Schleswig-Holstein die Maskenpflicht am Sitzplatz in Schulen. „Die meisten Schülerinnen und Schüler haben sich zwar an das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung gewöhnt. Aber die Verpflichtung bleibt ein Grundrechtseingriff, der immer gut abgewogen werden muss“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU).

Zwar stiegen die Infektionszahlen – wie erwartet – nach den Herbstferien, Schleswig-Holstein befinde sich aber in einem moderaten Infektionsgeschehen. Wie bereits von der Landesregierung angekündigt, könne die Maskenpflicht daher mit Blick auf die aktuelle Lage  gelockert werden.

Seit den Sommerferien sei den Kindern und Jugendlichen dieser Grundrechtseingriff zugemutet worden, wobei die Einschränkungen in fast allen anderen Lebensbereichen weitestgehend aufgehoben wurden. „Diese Diskrepanz war aufzulösen“, befindet Prien. Schülerinnen und Schüler müssen die Masken nun nur noch tragen, wenn sie sich im Schulgebäude bewegen, aber nicht mehr, wenn sie im Unterricht an ihrem Platz sitzen.

Maskenpflicht an Schulen: Prien spricht von „erstaunlich hoher Akzeptanz“

„Ich möchte betonen, dass das freiwillige Tragen einer Maske natürlich weiter möglich ist“, sagt Prien. Ihr sei es aber wichtig, dass es innerhalb der Klassen nicht zu einer Stigmatisierung von Kindern komme, die sich für oder gegen einen Mund-Nasen-Schutz entscheiden.

Die Akzeptanz für die Entscheidung sei „erstaunlich hoch“, sagte Prien. Zwar werde das Thema in den sozialen Medien heiß diskutiert, das Ministerium habe aber nur wenige Rückmeldungen bekommen. Unverständnis und Erleichterung der Familien hielten sich hier die Waage.

Die Lockerung der Maskenpflicht und die aktuelle Corona-Schulverordnung gelten vorerst bis zum 24. November. „Wenn sich die Verhältnisse verändern, werden wir reagieren“, so Karin Prien.

Maskenpflicht für fünf Tage nach Corona-Fall in der Klasse

Sollte es zu einem Infektionsfall innerhalb einer Lerngruppe kommen, muss die betroffene Person wie gehabt in Quarantäne. Überdies müssen sich alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte, die mit der infizierten Person ohne Maske im Unterricht gesessen haben, dann fünf Tage lang täglich auf Corona testen.

Außerdem müssen sie während diese Zeit auch wieder Mund-Nasen-Schutz tragen. „Damit haben wir ein zusätzliches Sicherheitsnetz eingezogen“, sagte die Ministerin. Die Testpflicht gelte für alle Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind.

„Ansonsten setzen wir die bewährte Teststrategie fort. Die Schülerinnen und Schüler testen sich weiter zweimal pro Woche“, so Prien. Auch bei den Hygienekonzepten bleibe alles beim Alten.