Wie läuft die Öffnung mit Corona?

Kiel

"Wir haben gute Erfahrungen mit dem Lernen auf Distanz gesammelt, aber ein gemeinsames Lernen vor Ort ist unverzichtbar für gute Schule", sagt Bildungsministerin Karin Prien ( CDU). Und: "Wir bereiten uns darauf vor, nach den Sommerferien am 10. August in ein reguläres Schuljahr 2020/21 zu starten." Doch welche Zwischenschritte und welche Regeln soll es bis dahin geben?

1. Wie geht es an Grundschulen wieder los?

Ab Montag, 8. Juni, kehren die Grundschulen wieder in den Klassenbetrieb zurück. Dort gelten laut Landesregierung dann auch keine Abstandsregeln mehr – wohl aber noch immer die Aufforderung, Kontakte zu beschränken. Daher sollten die Klassenverbünde weder im Unterricht noch in den Pausen oder der Nachmittagsbetreuung aufgelöst werden.

Anzeige

2. Wie läuft der Unterricht?

Nach Angaben des Bildungsministeriums sind einige Dinge explizit gestattet, sollen aber dennoch unter Wahrung von Hygieneregeln und Abständen umgesetzt werden: Dazu gehören Gruppenarbeiten, bei denen der Lehrer-Schüler-Kontakt nicht nah sein sollte. Bewegungsangebote sind generell möglich. Klassischer Sport- und Schwimmunterricht ist dagegen nicht erlaubt, ebenso das Singen im Musikunterricht.

Weitere KN+ Artikel

3. Welche Hygieneregeln gelten?

Auch auf dem Pausenhof sollen die Regeln zur Kontaktbeschränkung eingehalten werden. Die Regierung empfiehlt in allen Bereichen außerhalb des Klassenraums Masken. Selbstverständlich gilt überall die Husten- und Niesetikette. Und die Schulen sind zum Lüften, täglichen Reinigen von Klassenräumen und Toiletten und Bereitstellen von Desinfektionsmittel angehalten.

4. Inwiefern gilt die Schulpflicht?

Ein Kind muss eigentlich zur Schule. Ausnahmen können erlaubt werden, wenn es eine ärztliche Risikobegründung gibt – für den Schüler oder eine Person in dessen Haushalt. Bei allen Sorgen soll es möglich sein zwischen Eltern und Schule individuelle Lösungen zu finden.

5. Und die anderen Schüler und Schulen?

Weiter gelten die Öffnungsschritte der vergangenen Wochen: In einem letzten Schwung sollen in der Woche vor den Sommerferien, also ab 22. Juni, unter den bekannten Hygieneauflagen alle Klassen im Land zumindest tageweise ihre Schule von innen sehen.

6. Was geht in der Jugend-Freizeit?

Auch Jugendherbergen sollen ab Montag, 8. Juni, ebenso wieder öffnen können wie zahlreiche weitere Angebote für die Kinder- und Jugenderholung. Ferienfreizeiten sind damit unter Umständen möglich.

7. Ab wann öffnen die Kitas normal?

Der Regelbetrieb mit bis zu 20 Kindern pro Gruppe soll ab dem 22. Juni möglich, bis zum Beginn der Sommerferien aber in jedem Fall erfolgt sein, so die Landesregierung.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

8. Welche Regeln gelten dort?

Da der Mindestabstand zu kleineren Kindern kaum eingehalten werden kann, soll zumindest auf Hand- und Oberflächenhygiene genau geachtet werden. Zueinander und zu Eltern sollen Erzieher den Kontakt aber vermeiden. Eine Maske kann freiwillig getragen werden.

9. Und in den Ferien?

Noch offen ist, ob die Kitas während der gesamten Sommerferien die Betreuung aufrechterhalten. Darüber wird derzeit diskutiert, auch aufgrund der Kosten. Bildungsministerin Karin Prien hat derweil einen Vorschlag für Schulunterricht in den Ferien vorlegt.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.