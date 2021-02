Lübeck/Kiel

Die Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten hat entschieden, die Frage einer Öffnung von Schulen und Kitas in die alleinige Verantwortung der Bundesländer zu legen. Das führt schon im Norden Deutschlands zu einem Flickenteppich: Schleswig-Holstein geht ganz andere Schritte als Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Wir vergleichen die Regelungen.

Schleswig-Holstein:Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat für Schleswig-Holstein die Öffnung von Kitas und Grundschulen zum 22. Februar verkündet. Das soll überall dort passieren, wo die Inzidenzwerte stabil unter 100 liegen, kündigte der Regierungschef der Jamaika-Koalition in Kiel an. Das ist in den meisten Regionen der Fall, nicht aber in Lübeck, Flensburg sowie den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Pinneberg.

Günther kündigt umfangreiche Tests für Kitas und Schulen an

Wo die Corona-Inzidenz ausreichend niedrig ist, sollen die Klassenstufen eins bis vier sowie die Kindertagesstätten am 22. Februar den Regelbetrieb wieder aufnehmen. Am 15. Februar werde die Landesregierung verbindlich entscheiden, wo noch kein Regelbetrieb in Grundschulen und Kitas möglich sei. Um dabei die Gefahr von Corona-Ansteckungen zu senken, kündigte Günther ein „echtes Testregime“ für Schulen und Kitas an. Dadurch sollen mögliche Infektionen frühzeitig erkannt und ihre Verbreitung verhindert werden. Die rund 100 000 Grundschüler in Schleswig-Holstein waren zuletzt vor Weihnachten in den Schulen unterrichtet worden. Seitdem gibt es nur Distanzlernen. Günther erläuterte die Lockerungen am Donnerstag bei einer Sondersitzung des Landtages in Kiel. Elternvertreter begrüßten die Regelung, aber von Eltern in Lübeck gab es Kritik.

Wegen der Skiferien: Hamburg lässt Schulen und Kitas bis Mitte März zu

Hamburg:Der Hansestadt an der Elbe lässt Schulen und Kitas noch geschlossen. Der Grund sind die Hamburger Frühjahrsferien: In den ersten beiden Märzwochen ist ohnehin kein Unterricht vorgesehen, ein Öffnen zuvor mit den damit verbundenen Risiken erscheint da nicht sinnvoll. Die wegen vieler wintersportbegeisterter Hamburger als „Skiferien“ bekannte Auszeit bietet zudem die Chance, bis Mitte März Kontakte zwischen Schülern, Eltern und Lehrkräften sehr stark zu reduzieren.

Gefahr einer dritten Welle: Inzidenz soll noch weiter runter

Zwar zeigten die Corona-Zahlen in der Hansestadt derzeit in die richtige Richtung, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), „wir wissen aber nicht, wie lange das noch so weitergeht“. Die Situation sei angesichts der Virusmutanten nach wie vor unsicher, so dass man davon ausgehen müsse, „dass die Lage schwieriger wird“, warnte Tschentscher, der auch Laborarzt und Molekularbiologe ist. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, lag am Donnerstag in Hamburg laut Robert-Koch-Institut knapp unter 60. Dieser Wert müsse laut Tschentscher weiter deutlich gesenkt werden – „auf unter 35, um Sicherheit zu bekommen und nicht die Gefahr einer dritten Welle zu erleiden“.

Niedersachsen: Grundschulen schon offen im Wechselunterricht

Niedersachsen:Nach den letzten Bund-Länder-Konferenzen ist Niedersachsen einen Sonderweg gegangen. An den Grundschulen findet Unterricht in einem Wechselmodell statt: Ein Teil der Schüler wird in der Klasse und der andere jeweils abwechselnd zu Hause unterrichtet. Dasselbe gilt für Abschlussklassen an weiterführenden Schulen sowie für angehende Abiturienten. Grundschuleltern können ihre Kinder dabei im Moment auch noch komplett zu Hause behalten, wenn sie dies sicherer finden. Kitas bieten weiter eine Notbetreuung an.

Zehn-Punkte-Plan zur Öffnung: Weitere Jahrgänge folgen

Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) stellte am Donnerstag einen Zehn-Punkte-Plan zum weiteren Betrieb von Schulen und Kindertagesstätten vor. Bei weiter sinkenden Infektionszahlen sollen im März weitere Schuljahrgänge im Wechselunterricht in die Schulen zurückkehren. Der Zeitpunkt soll in der kommenden Woche ausgelotet werden. Die Präsenzpflicht bleibt bis Ende Februar aufgehoben, sagte Tonne.

In MV sind noch Winterferien, danach sollen Grundschulen regulär starten

Mecklenburg-Vorpommern:Im Nordosten Deutschlands gibt es derzeit keinen Schulunterricht – denn bis zum 21. Februar dauern die regulären zweiwöchigen Winterferien. Ab 24. Februar, sollen Grundschulen und Kitas in einigen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns wieder regulär öffnen, kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach den Bund-Länder-Beratungen an.

Vier der acht Regionen im Nordosten liegen in der Inzidenz unter 50

Das soll für Landkreise und kreisfreie Städte gelten, die einen Inzidenzwert von unter 50 haben. Diese Bedingung erfüllen aktuell vier der acht Regionen, und zwar die Landkreise Vorpommern-Rügen, Rostock und Nordwestmecklenburg sowie die Stadt Rostock. Die meisten Schüler in Mecklenburg-Vorpommern sind kurz vor den Weihnachtsferien zum letzten Mal in der Schule gewesen. Kitas und Grundschulen blieben zwar auch danach grundsätzlich geöffnet, doch die Eltern wurden dringend gebeten, ihre Kinder zu Hause zu behalten. Regionen mit hohen Infektionszahlen stellten auf Notbetreuung um.

Weitere Bundesländer setzen wie Niedersachsen auf Wechselbetrieb

Noch weitere Bundesländer wollen vom 22. Februar an wieder schrittweise den Betrieb in Schulen und Kindertagesstätten aufnehmen. Dazu zählen etwa Nordrhein-Westfalen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin und Hessen. Geknüpft wird die Rückkehr teilweise auch an bestimmte Inzidenzzahlen. Sachsen hat angekündigt, seine Einrichtungen schon am 15. Februar wieder zu öffnen. Sachsen-Anhalt will bisher an seinem Plan festhalten, die Schulen vom 1. März an schrittweise zu öffnen. Viele Länder wollen sich dabei an das in Niedersachsen praktizierte Wechselmodell halten: Das heißt, Klassen werden geteilt und besuchen abwechselnd die Schule.

