Kiel

Vom 22. Februar 2021 an soll es für die Grundschüler in Schleswig-Holstein wieder Regelunterricht geben. Mit einer Ausnahme: Wegen hoher Corona-Infektionszahlen gilt dies nicht für die Kreise Herzogtum Lauenburg und Pinneberg sowie für Flensburg und Lübeck.

Auch die Kitas sollen dann in den Regelbetrieb wechseln, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwochabend sagte. Doch was bedeutet das für Schüler und Eltern? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zu den aktuellen Corona-Regeln in Schleswig-Holstein für Sie zusammengefasst.

Anzeige

Welche Kinder dürfen ab 22. Februar in Schleswig-Holstein wieder in Schule und Kita gehen?

Der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ist ab dem 22. Februar 2021 zunächst für Grundschulen und Kitas geplant. Das bedeutet, dass die Klassen 1 bis 4 wieder in der Schule unterrichtet werden sollen. Es solle dabei keinen Wechselunterricht geben, sagte Ministerpräsident Daniel Günther am Mittwochabend, denn dann müsse man auch Notbetreuung anbieten, was zu einer Durchmischung der Kohorten führen könne.

Schleswig-Holstein: Wie geht es ab Klasse 5 in weiterführenden Schulen weiter?

Die Schüler der Klassen 5 bis 13 an weiterführenden Schulen in Schleswig-Holstein sollen bis zum 7. März weiter Distanzunterricht erhalten. Für die fünften und sechsten Klassen gibt es weiterhin eine Notbetreuung.

Lesen Sie auch: Corona-Regeln: So geht es in Schleswig-Holstein ab dem 15.2. weiter

Öffnen ab 22. Februar alle Grundschulen und Kitas in Schleswig-Holstein?

Voraussichtlich nicht, denn bei der Entscheidung der Öffnung wird auf die Inzidenzwerte in Kreisen und kreisfreien Städten geblickt. Ministerpräsident Günther klammerte Flensburg, Lübeck sowie die Kreise Herzogtum Lauenburg und Pinneberg am Mittwochabend zunächst noch aus.

Dort sollen die Grundschulen und Kitas erst öffnen, wenn die Inzidenzwerte unter 100 gesunken sind. Definitiv entscheiden will die Regierung hierzu am nächsten Montag nach einer gesonderten Lagebewertung gemeinsam mit den lokalen Gesundheitsämtern. Auch soll entschieden werden, ob in den Kreisen die Notbetreuung zunächst um eine Woche verlängert wird.

Wenn die Kita geschlossen bleibt: Muss ich dann Gebühren zahlen?

Dort, wo die Kitas noch nicht geöffnet werden können, sollen laut Günther aber zunächst auch keine Kita-Gebühren fällig werden.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie geht es für Abschlussklassen weiter?

Für die Abschlussklassen werden die Präsenzangebote fortgesetzt.

Wie sollen die Corona-Tests in Schulen und Kitas ablaufen?

Das ist bislang unklar. Die Landesregierung hat allerdings angekündigt, Lehrkräfte, Kita-Personal und Tagespflegepersonen regelmäßig auf das Coronavirus zu testen.

Der Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein (VEK) betont, dass es die Tests bereits ab dem 22. Februar geben müsse. "Wir brauchen anlasslose und regelmäßige Tests, bei denen die Einrichtungen massiv unterstützt werden müssen", so Carsten Höhn vom VEK. Wenn Kitas höchste Priorität hätten, müsse auch der Gesundheitsschutz höchste Priorität haben.

Wie bereiten sich Schulen und Kitas auf die Wiederöffnung vor?

Laut dem zuständigen Gesundheitsministerium sind die Hygienekonzepte der Kitas weiterhin gültig und müssen nicht neu entwickelt werden. Auch böten vorliegende Handlungsempfehlungen des Landesjugendamtes zur Hygiene und zum Schutz in den Einrichtungen den Kitas wichtige Handlungsorientierung.

Auch in den Grundschulen gibt es bereits Hygienekonzepte aus der Zeit vor dem zweiten Lockdown. Welche Maßnahmen in den Schulen genau gelten, darüber will das Bildungsministerium im Laufe des Tages informieren.