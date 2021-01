Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein: So geht es ab dem 11.1. weiter

Kiel

Nach dem "Corona-Gipfel" der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel müssen sich auch die Menschen in Schleswig-Holstein auf weitere Einschränkungen einstellen - obwohl das nördlichste Bundesland aktuell mit 76,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner die niedrigste 7-Tage-Inzidenz hat.

Die jüngsten Corona-Beschlüsse vom Dienstagabend bedeuten eine Fortsetzung des Lockdowns bis zum 31. Januar, keinen Präsenzunterricht in Schulen und noch schärfere Kontaktbeschränkungen.

Keine Präsenzpflicht an Schulen, nur Notbetreuung in den Kitas

Zu den Schulen und Kitas ist bisher außerdem folgendes bekannt: Nach den Weihnachtsferien gibt es an diesem Donnerstag und Freitag in den Schulen zunächst zwei sogenannte Distanz-Lernübungstage - also keinen Präsenzunterricht. Das war bereits vor Weihnachten so beschlossen worden. Von Montag an (11. Januar) greifen die neuen Regelungen, die Bildungsministerin Karin Prien am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr im Detail vorstellt. Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sind auch bei dem Termin dabei.

Klar ist bereits: Die Präsenzpflicht ist weiterhin aufgehoben. Eine Notbetreuung für Schüler wird weiterhin angeboten. Im Mittelpunkt wird Distanzunterricht stehen. Auch die Kitas sollen bis Ende Januar geschlossen bleiben. Eltern, die ihre Kinder nicht zu Hause betreuen können, können sie weiterhin zur Notbetreuung in die Kita bringen. Es wird jedoch auch hier appelliert, wenn möglich, zu Hause zu bleiben. Eltern sollen dafür weitere freie Tage bei vollem Lohnausgleich nehmen können.

Die Maßnahmen müssen noch in eine Landesverordnung eingearbeitet werden und sollen dann bis Ende Januar gelten. Am Donnerstag ist eine Sondersitzung des Landtags geplant. Spätestens am Wochenende muss die neue Landesverordnung vorliegen, damit die Bestimmungen am Montag in Kraft treten können. Was ab Februar folgt, ist offen.