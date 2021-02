Kiel/Berlin

"In Grundschulen und Kindertagesstätten findet ab 22. Februar der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen statt", so Günther nach einer Konferenz mit den Länderchefs und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch. Schüler an weiterführenden Schulen in Schleswig-Holstein sollen zunächst weiter Distanzunterricht erhalten.

Im Video: Daniel Günther nach der Bund-Länder-Schalte

Daniel Günther zu den Ergebnissen der Bund-Länderkonferenz. Posted by Kieler Nachrichten on Wednesday, February 10, 2021

Nachdem bereits am Mittwochmorgen ein Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt bekannt geworden war, konnten Eltern und Kinder in Schleswig-Holstein mit ersten Öffnungen von Grundschulen und Kindergärten noch im Februar rechnen. "Die Länder entscheiden im Rahmen ihrer Kultushoheit über die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht und die Ausweitung des Angebots der Kindertagesbetreuung", hieß es darin.

Schulen und Kitas öffnen wieder - aber nicht in allen Kreisen

Tatsächlich können Grundschüler ab Montag, 22. Februar, wieder in den Präsenzunterricht. "Wir haben immer gesagt, dass das bei einer Inzidenz von unter 100 möglich ist. In vier Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins ist das nicht der Fall", so Günther. Er sprach Flensburg, Lübeck sowie die Kreise Herzogtum Lauenburg und Pinneberg an, wo der Wert zum Teil erheblich höher liegt. Dort sollen die Grundschulen und Kitas noch nicht öffnen, sondern erst, wenn die Werte unter 100 gesunken sind. Schüler an weiterführenden Schulen in Schleswig-Holstein sollen zunächst weiter Distanzunterricht erhalten.

In den anderen Grundschulen und Kitas könnten nun die Vorbereitungen für Unterricht unter Pandemiebedingungen beginnen, so Günther. Zudem strebt die Landesregierung an, Lehrkräfte und Kita-Personal regelmäßig auf das Coronavirus zu testen. Das schaffe Sicherheit für die Mitarbeiter. Wie das angekündigte Testregime konkret aussieht, wurde am Mittwoch nicht bekannt. Die Kanzlerin setzte sich während der Beratungen zudem dafür ein, dass Lehrer und Erzieher eine höhere Priorität beim Impfen erhalten. Kita- und Grundschulpersonal sollen noch vor dem Sommer mindestens die erste Corona-Impfung bekommen, sagte Merkel.