Sturmtief "Sabine" trifft am Sonntag auf Schleswig-Holstein: Züge von und nach Kiel fallen aus, am Flughafen Hamburg wurden Flüge gestrichen, Konzerte abgesagt. Der Unterricht an Schulen soll am Montag aber planmäßig stattfinden. Wir berichten im Liveblog über die Folgen des Sturms.