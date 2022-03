Kiel

Die Naturwissenschaften sind nicht immer die Lieblingsfächer von Schulkindern. In der Fachhochschule Kiel in Dietrichsdorf jedoch war das an diesem Wochenende ganz anders. Rund 100 Schülerinnen und Schüler zeigten, wie man auf spielerische Weise naturwissenschaftliche Herausforderungen lösen kann.

Die First Lego League, abgekürzt FLL, ist ein weltweiter Robotikwettbewerb, der von der amerikanischen Stiftung First, dem Lego-Hersteller in Dänemark und anderen Sponsoren ins Leben gerufen wurde. Er soll Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu Wissenschaft und Technologie bieten.

„Wir freuen uns, dass wir den Wettbewerb in Präsenz abhalten können“, sagte Prof. Sabah Badri-Höher, Leiterin des Roberta-Regia-Zentrums an der Fachhochschule Kiel. Zum siebten Mal ist das Zentrum, das sich die Aus- und Weiterbildung junger Menschen in der digitalen Welt zum Ziel gesetzt hat, Ausrichter eines solchen Wettbewerbs.

Die längste Anreise hatten Kinder aus Brandenburg

Die wohl weiteste Anreise hatten die Mädchen und Jungen der Brandenburg International School aus Potsdam. „Ich liebe es, Sachen zu designen und Roboter zu programmieren“, sagte Lara (11) aus Brandenburg. „Eigene Roboter zu bauen, macht Spaß. Wir haben uns seit August vorbereitet“, ergänzte ihre Freundin Pauline.

Bei der Wahl der Wettbewerbsorte hatten die Teams verschiedene Orte in Deutschland zur Auswahl. Die Reise nach Kiel hatte das Team aus Brandenburg auf sich genommen, weil „in Kiel der Wettbewerb in Präsenz stattfindet“, berichtete die australische Team-Trainerin Aisha.

Die Alternative bei den anderen Austragungsorten wären Video-Übertragungen gewesen. „Wir sind ja ein Team“, sagte Kea (11) vom Team Brandenburg. Bei der Bewertung gibt es auch Punkte für die Teamarbeit, das lasse sich live besser vermitteln, so die Meinung der Kinder.

In dem FH-Gebäude konnten sich die Teams im Bereich der Schiffbauer in den Hörsälen auf den Wettbewerb vorbereiten und ihre Testläufe starten. „Jedes Team muss auf einem festgelegten Parcours vorher festgelegte Aufgaben mit den Robotern schaffen“, erklärte Matthias Riedel, lokale Koordinator an der FH.

Thore, Ian, Tim und Mutter Michelle Bennit (von links) vom „Team Legobaurus“ aus Harksheide bei Norderstedt. Quelle: Frank Peter

Dabei standen nachhaltige Transportlösungen unter dem Motto „Cargo Connect“ im Mittelpunkt. Der Umschlag von Containern aus einem Schiff oder das Beladen von Zügen und der Einsatz von Hubschraubern sollten automatisiert werden. Aber auch Reparaturaufgaben gehörten dazu. 17 vorgegebene Einzelschritte mussten bei jedem Durchlauf im Wettbewerb pro Team in nur zwei Minuten mit den gebauten Modellen bewältigt werden.

Das Sieger-Team kommt aus Ahrensburg

Die meisten Teilnehmer-Gruppen kamen aus Hamburg und Schleswig-Holstein. Sieger wurde das Team Cleverdinos vom Eric-Kandel-Gymnasium aus Ahrensburg. Auf Platz zwei folgten die Schülerinnen und Schüler aus Brandenburg vor dem EvB Robotik-Team aus Großhansdorf.

Parallel zum Regionalwettbewerb der Zehn- bis 16-Jährigen gab es einen Wettbewerb für Grundschüler. Vier Teams aus Schleswig-Holstein hatten sich dafür auf den Weg nach Dietrichsdorf gemacht. „Es macht einfach Spaß, wenn man mit Lego etwas bauen kann. Ich habe ganz viel Lego zuhause“, berichtete Ian Bennit (8) vom Team der Grundschule Harksheide bei Norderstedt.

Für die Teilnahme gab es Urkunde und Medaille

Zusammen mit Thore und Tim baute Ian eine Logistikkette mit Kränen, Schiffen, Lastwagen und Eisenbahn aus Lego. Die Landschaft war von den Organisatoren der dänischen Spielzeugmarke vorgegeben. Jedes Team hatte den Satz mit der Unterlage vor der Teilnahme am Wettbewerb kaufen müssen. „Die Kinder lieben das einfach. Wir machen so viel damit“, sagte Mutter Michelle Bennit. Die Fahrt nach Kiel hat sich gelohnt: Mit Urkunde und Medaillen ging es schließlich auf die Rückreise nach Norderstedt.

„Es ist ein klassischer Mint-Wettbewerb, umfasst also die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Lego ist da sehr gut, weil die Sachen quasi mit den Kindern mitwachsen und auch später sich noch für Experimente eignen“, so Matthias Riedel. Er selbst schwärmt auch von Lego-Steinen.

Auch bei den Lego-Steinen geht es inzwischen digital zu

Die Digitalisierung hat vor den Noppensteinen aus Dänemark nicht halt gemacht. Die Mindstorm-Serie bietet programmierbare Spielideen, die gerade für die Mint-Fächer an den Schulen gut geeignet sind.

Auch im Blitzlabor an der Grenzstraße der Fachhochschule ist Lego präsent. Prof. Kay Rethmeyer hat in seinem Labor sein persönliches Lieblingsmodell stehen. Es ist ein grauer „Millenium Falkens“ aus rund 1000 Lego-Steinen, eines der legendären Raumschiffe aus den Star-Wars-Filmen. Es steht dort am Eingang regelrecht wie ein Symbol der Lego-Möglichkeiten.